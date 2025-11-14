Language
    50 दिन बाद मिला जमीन में गाड़े गए फार्मासिस्ट का कंकाल, अस्पताल पर कब्जे के लिए पार्टनर ने उठाया ये खौफनाक कदम

    By Ajay K Shukla Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:54 AM (IST)

    एक फार्मासिस्ट का कंकाल 50 दिन बाद ज़मीन में दफ़न मिला। जाँच में पता चला कि अस्पताल पर कब्ज़ा करने के लिए पार्टनर ने उसकी हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी पार्टनर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, कुशीनगर। 50 दिन पूर्व गायब हुए बसहिया के रहने वाले फार्मासिस्ट 23 वर्षीय गौसे आलम उर्फ गौस मोहम्मद की हत्या कर शव को मिट्टी में गाड़ दिया गया था। गुरुवार को कुबेरस्थान थाना के सिसवा रेगुलेटर से लगभग 200 मीटर आगे नहर किनारे झाड़ियों के बीच मिट्टी में उनका कंकाल मिला।

    उसके साथ मिलकर आस्था अस्पताल चलाने वाले गांव के ही उसके पार्टनर अनमोल कुशवाहा ने संपत्ति व अस्पताल हड़पने के लिए उनकी हत्या की थी, जिसकी निशानदेही पर कंकाल बरामद हुआ। पुलिस कंकाल का डीएनए टेस्ट भी कराएगी।पुलिस को आशंका है कि, हत्या में अन्य भी शामिल रहे होंगे, इसको लेकर आरोपित से पूछताछ कर रही है। मामला हिंदू व मुसलमान के बीच होने के चलते तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस कैंप कर रही है।

    अचानक गायब हो गया था फार्मासिस्ट


    बसहिया के रहने वाले फार्मासिस्ट गौसे आलम उर्फ गौस मोहम्मद बीते 23 सितंबर से रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गए थे। वह अनमोल कुशवाहा के साथ मिलकर आस्था हास्पिटल चलाते थे। घटना वाले दिन दोनों ने साथ भोजन किया था, इसके बाद से ही वह अचानक लापता हो गए। स्वजन ने खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद स्वजन ने एक महिला मित्र पर उसे गायब कराने और हत्या का आरोप लगाया था।

    पिता एजाजुल हक ने पडरौना कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस सर्विलांस और सीडीआर के माध्यम से जांच तो शुरू की, लेकिन दो महीने तक कोई पता नहीं चल सका। कोतवाली प्रभारी हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि, इस बीच कुछ सुराग मिला तो पुलिस टीम ने बुधवार की देर रात उसके पार्टनर अनमोल को उठाया और जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने हत्या करने और शव को मिट्टी में गाड़ने की बात स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर कुबेरस्थान थाना के सिसवा रेगुलेटर के समीप से मानव कंकाल बरामद हुआ। कंकाल का के डीएनए जांच के लिए नमूने भेज दिए गए हैं, ताकि पुष्टि हो सके यह कंकाल गौसे आलम का ही है।