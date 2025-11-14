50 दिन बाद मिला जमीन में गाड़े गए फार्मासिस्ट का कंकाल, अस्पताल पर कब्जे के लिए पार्टनर ने उठाया ये खौफनाक कदम

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। 50 दिन पूर्व गायब हुए बसहिया के रहने वाले फार्मासिस्ट 23 वर्षीय गौसे आलम उर्फ गौस मोहम्मद की हत्या कर शव को मिट्टी में गाड़ दिया गया था। गुरुवार को कुबेरस्थान थाना के सिसवा रेगुलेटर से लगभग 200 मीटर आगे नहर किनारे झाड़ियों के बीच मिट्टी में उनका कंकाल मिला।

उसके साथ मिलकर आस्था अस्पताल चलाने वाले गांव के ही उसके पार्टनर अनमोल कुशवाहा ने संपत्ति व अस्पताल हड़पने के लिए उनकी हत्या की थी, जिसकी निशानदेही पर कंकाल बरामद हुआ। पुलिस कंकाल का डीएनए टेस्ट भी कराएगी।पुलिस को आशंका है कि, हत्या में अन्य भी शामिल रहे होंगे, इसको लेकर आरोपित से पूछताछ कर रही है। मामला हिंदू व मुसलमान के बीच होने के चलते तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस कैंप कर रही है।

अचानक गायब हो गया था फार्मासिस्ट

बसहिया के रहने वाले फार्मासिस्ट गौसे आलम उर्फ गौस मोहम्मद बीते 23 सितंबर से रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गए थे। वह अनमोल कुशवाहा के साथ मिलकर आस्था हास्पिटल चलाते थे। घटना वाले दिन दोनों ने साथ भोजन किया था, इसके बाद से ही वह अचानक लापता हो गए। स्वजन ने खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद स्वजन ने एक महिला मित्र पर उसे गायब कराने और हत्या का आरोप लगाया था।