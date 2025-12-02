Language
    खुशखबरी! UP के इस जिले में अब पर्यटक ले सकेंगे पैरा मोटर ग्लाइंडिंग का आनंद 

    By Anil Tripathi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:46 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पैरा मोटर ग्लाइडिंग शुरू हो गई है, जिससे पर्यटकों को एक नए रोमांचक का अनुभव मिलेगा। इस गतिविधि से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे पर्यटक सुरक्षित रूप से आसमान में उड़ने का आनंद ले सकेंगे।

    कुशीनगर में पैरा ग्लाइडिंग करते युवक।

    संवाद सूत्र, कुशीनगर। पर्यटक अब अंतरराष्ट्रीय पर्यटक केंद्र कुशीनगर के बौद्ध परिनिर्वाण परिक्षेत्र की आकाशीय परिक्रमा का लुफ्त उठा सकेंगे। एडवेंचर ऑफ पूर्वांचल के तत्वावधान में पैरा मोटर ग्लाइडिंग का शुभारंभ रविवार की शाम हुआ।

    फिलहाल इस कार्य में दो ग्लाइडर लगाए गए हैं। एक ग्लाइडर पर एक पायलट के साथ एक ही पर्यटक बैठ सकता है। ग्लाइडर पर्यटकों को बौद्ध परिनिर्वाण क्षेत्र महापरिनिर्वाण बुद्ध मंदिर, माथा कुंवर बुद्ध मंदिर और रामाभार स्तूप की आकाशीय परिक्रमा लगभग 15 मिनट तक कराएगा।

    पैरामोटर ग्लाइडिंग के संचालक राहुल त्रिपाठी ने बताया कि जिलाधिकारी कुशीनगर महेंद्र सिंह तंवर की विशेष प्रेरणा से कुशीनगर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कार्य प्रारंभ किया गया है।

    पैरा मोटर ग्लाइडिंग पर्यटन विकास में सहयोगी होगा। पर्यटकों को एडवेंचर टूरिज्म का अवसर मिलेगा। पर्यटकों का कुशीनगर में ठहराव भी बढ़ेगा।

                                                  राजेन्द्र यादव, उपनिदेशक, उत्तर प्रदेश पर्यटन, बौद्ध परिपथ, गोरखपुर।