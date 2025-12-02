खुशखबरी! UP के इस जिले में अब पर्यटक ले सकेंगे पैरा मोटर ग्लाइंडिंग का आनंद 

संवाद सूत्र, कुशीनगर। पर्यटक अब अंतरराष्ट्रीय पर्यटक केंद्र कुशीनगर के बौद्ध परिनिर्वाण परिक्षेत्र की आकाशीय परिक्रमा का लुफ्त उठा सकेंगे। एडवेंचर ऑफ पूर्वांचल के तत्वावधान में पैरा मोटर ग्लाइडिंग का शुभारंभ रविवार की शाम हुआ।

फिलहाल इस कार्य में दो ग्लाइडर लगाए गए हैं। एक ग्लाइडर पर एक पायलट के साथ एक ही पर्यटक बैठ सकता है। ग्लाइडर पर्यटकों को बौद्ध परिनिर्वाण क्षेत्र महापरिनिर्वाण बुद्ध मंदिर, माथा कुंवर बुद्ध मंदिर और रामाभार स्तूप की आकाशीय परिक्रमा लगभग 15 मिनट तक कराएगा।