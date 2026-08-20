पडरौना राज परिवार की 1503 एकड़ जमीन अब सरकारी संपत्ति, गरीबों को मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। पडरौना राजदरबार की 1503.57 एकड़ अतिरिक्त भूमि सीलिंग की संपत्ति हो गयी है। यह राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगी। रानी रेवती देवी के नाम दर्ज इस विशाल भू-संपदा से जुड़े करीब 44 वर्ष पुराने सीलिंग वाद का अंतिम निस्तारण हो गया है।

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) कुशीनगर ने 14 अगस्त को आदेश जारी कर विधिक उत्तराधिकारियों के लिए नियमानुसार 18.04 एकड़ सिंचित भूमि छोड़ते हुए शेष 1503.57 एकड़ भूमि को सीलिंग के तहत अतिरिक्त घोषित कर राज्य सरकार में निहित कर दिया है।

यह भूमि कुशीनगर जिले के पडरौना, खड्डा, कसया और कप्तानगंज तहसील क्षेत्रों के 90 से अधिक गांवों में स्थित है। अब इन जमीनों को राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार-सीलिंग मद में दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।