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पडरौना राज परिवार की 1503 एकड़ जमीन अब सरकारी संपत्ति, गरीबों को मिलेगा लाभ

By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
Updated: Thu, 20 Aug 2026 08:53 AM (IST)

कुशीनगर के पडरौना राजदरबार की 1503.57 एकड़ अतिरिक्त भूमि को सीलिंग के तहत राज्य सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया गया है। यह भूमि भूमिहीन परिवारों को पट् ...और पढ़ें

रानी रेवती का महल। जागरण

रानी रेवती का महल। जागरण

HighLights

  1. पडरौना राजदरबार की 1503 एकड़ भूमि अब सरकारी संपत्ति।

  2. रानी रेवती देवी के 44 वर्ष पुराने सीलिंग वाद का निस्तारण।

  3. भूमिहीन परिवारों को पट्टा व जन कल्याणकारी कार्यों में उपयोग।

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। पडरौना राजदरबार की 1503.57 एकड़ अतिरिक्त भूमि सीलिंग की संपत्ति हो गयी है। यह राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगी। रानी रेवती देवी के नाम दर्ज इस विशाल भू-संपदा से जुड़े करीब 44 वर्ष पुराने सीलिंग वाद का अंतिम निस्तारण हो गया है।

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) कुशीनगर ने 14 अगस्त को आदेश जारी कर विधिक उत्तराधिकारियों के लिए नियमानुसार 18.04 एकड़ सिंचित भूमि छोड़ते हुए शेष 1503.57 एकड़ भूमि को सीलिंग के तहत अतिरिक्त घोषित कर राज्य सरकार में निहित कर दिया है।

यह भूमि कुशीनगर जिले के पडरौना, खड्डा, कसया और कप्तानगंज तहसील क्षेत्रों के 90 से अधिक गांवों में स्थित है। अब इन जमीनों को राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार-सीलिंग मद में दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

प्रशासन ने इस भूमि का इस्तेमाल भूमिहीन और गरीब परिवारों को कृषि व आवासीय पट्टा देने के साथ ही विद्यालय, अस्पताल, खेल मैदान, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन समेत अन्य जनकल्याणकारी कार्यों में करने की तैयारी शुरू कर दी है।

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पडरौना राजदरबार की मृतक खातेदार रानी रेवती देवी पत्नी स्व. रवि प्रताप नरायन सिंह की पडरौना, खड्डा, कसया और कप्तानगंज तहसीलों में स्थित भूमि के विरुद्ध उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के तहत सीलिंग की कार्रवाई शुरू हुई थी।

नियत प्राधिकारी के 30 नवंबर, 1978 के आदेश में पुरानी सीलिंग अधिनियम के तहत 359.61 एकड़ व संशोधित अधिनियम के तहत सिंचित अर्थों में 66.75 एकड़ यानि सामान्य अर्थों में 131.23 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई थी।