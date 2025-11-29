Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परदेश में रोजगार के सपने पर ठगी का फंदा, अब लगा रहे मदद की गुहार

    By Ajay K Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 03:49 PM (IST)

    विदेश में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हैं। कई लोग इनके जाल में फंसकर अपनी सारी जमा पूंजी खो देते हैं। ठगी के शिकार हुए लोग अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे धोखेबाजों से बचने के लिए जागरूकता जरूरी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, नेबुआ नौरंगिया। बेहतर जिंदगी और मोटे वेतन का सपना दिखाकर बेरोजगार युवकों को विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले नेटवर्क का बड़ा मामला कुशीनगर में सक्रिय है। आठ से अधिक युवकों के इस धोखाधड़ी के शिकार होने का मामला सामने आया है। उनके स्वजन मदद के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। आरोप है कि एजेंटों ने नौकरी के नाम पर उन्हें खाड़ी देशों और यूरोप में ले जाकर मजदूर बना दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नेबुआ नौरंगिया थाना के लीलाधर छपरा गांव के इरफान को दो वर्ष पहले पिपरा के एक एजेंट ने 70 हजार रुपये लेकर सऊदी भेजा था। वादा वाटर डिलीवरी का था, वहां पहुंचते ही मजदूर का काम दे दिया गया। परिवार ने एजेंट से कई बार गुहार लगाई, कोई परिणाम नहीं निकला। अब उनकी सुरक्षित वापसी के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं।

    रोहित को यूरोप भेजकर काम बदल दिया। खजुरी बाजार निवासी रोहित जायसवाल को नौरंगिया के एक एजेंट ने लाखों रुपये लेकर यूरोप भेजा। वहां कंप्यूटर संबंधित अच्छे रोजगार का भरोसा दिया गया, लेकिन भेजते ही लेबर के काम में लगा दिया गया। हालात बिगड़ने पर वह किसी तरह एक महीने में वापस लौट आए।

    खजुरिया गांव निवासी हुसैन को देवरिया के एक एजेंट ने कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी के नाम पर यूरोप भेजा। लाखों रुपये वसूले, काम मिला मजदूर का। किसी तरह दो वर्ष बाद जब लौटकर आए, तो स्वजन उनकी पीड़ा सुनकर दंग रह गए। अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाल फिलहाल मामला कुशीनगर के हाटा के रतनवा के आरिफ अंसारी, कसया के शहबजाद, पिपरा कनक के रउफ व अर्जनुहां के संदीप कुशवाहा का मामला सामने आया है।

    यह भी पढ़ें- कुशीनगर में जीएसटी टीम ने तीन फर्मों पर मारा छापा, 15.82 लाख रुपये की वसूली की

    इनको रोजगार के नाम पर रूस ले जाया गया। रोजगार तो नहीं मिला, वापसी का भी संकट खड़ा हो गया है। स्वजन कह रहे हैं कि सकुशल वापसी के लिए एजेंट से बात करने की कोशिश की गई तो उसका फोन ही नहीं मिल रहा है, अधिकारियों के पास भी शिकायत लेकर जाने की बात कह रहे हैं। फंसे युवक वापसी की गुहार लगा रहे हैं।