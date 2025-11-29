परदेश में रोजगार के सपने पर ठगी का फंदा, अब लगा रहे मदद की गुहार

संवाद सूत्र, नेबुआ नौरंगिया। बेहतर जिंदगी और मोटे वेतन का सपना दिखाकर बेरोजगार युवकों को विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले नेटवर्क का बड़ा मामला कुशीनगर में सक्रिय है। आठ से अधिक युवकों के इस धोखाधड़ी के शिकार होने का मामला सामने आया है। उनके स्वजन मदद के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। आरोप है कि एजेंटों ने नौकरी के नाम पर उन्हें खाड़ी देशों और यूरोप में ले जाकर मजदूर बना दिया।

नेबुआ नौरंगिया थाना के लीलाधर छपरा गांव के इरफान को दो वर्ष पहले पिपरा के एक एजेंट ने 70 हजार रुपये लेकर सऊदी भेजा था। वादा वाटर डिलीवरी का था, वहां पहुंचते ही मजदूर का काम दे दिया गया। परिवार ने एजेंट से कई बार गुहार लगाई, कोई परिणाम नहीं निकला। अब उनकी सुरक्षित वापसी के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं।

रोहित को यूरोप भेजकर काम बदल दिया। खजुरी बाजार निवासी रोहित जायसवाल को नौरंगिया के एक एजेंट ने लाखों रुपये लेकर यूरोप भेजा। वहां कंप्यूटर संबंधित अच्छे रोजगार का भरोसा दिया गया, लेकिन भेजते ही लेबर के काम में लगा दिया गया। हालात बिगड़ने पर वह किसी तरह एक महीने में वापस लौट आए।