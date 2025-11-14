Language
    UP के इस जिले में बनेगा नया बिजली उपकेंद्र, 2.30 करोड़ स्वीकृत; आपूर्ति व्यवस्था में होगा सुधार

    By Muna Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:37 PM (IST)

    विशुनपुरा ब्लॉक के ढोरही कृषि फार्म में नया बिजली उपकेंद्र बनाने के लिए सरकार ने 2.30 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इससे लगभग 150 गांवों की बिजली आपूर्ति सुधरेगी। सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र के लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। मिठहा माफी और पिपरा बुजुर्ग गांव में डगरहा देवी स्थान तक संपर्क मार्ग भी बनेगा, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा होगी।

    संवाद सूत्र, नेबुआ नौरंगिया। विशुनपुरा ब्लाक के ढोरही कृषि फार्म में नया बिजली उपकेंद्र स्थापित करने के लिए शासन की ओर से 2.30 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। निर्माण पूरा हो जाने पर क्षेत्र के लगभग 150 गांवों की आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा। पांच एमवीए की क्षमता वाले उपकेंद्र के लिए गुरुवार को सदर विधायक मनीष जायसवाल के साथ राजस्व व बिजली विभाग के अधिकारियों ने भूमि का सीमांकन कराया।

    सदर विधायक ने कहा कि इस क्षेत्र के लोग काफी समय से नया उपकेंद्र स्थापित किए जाने की मांग कर रहे थे। आमजन की मांग को शासन स्तर पर रखा तो स्वीकृति मिल गई। निर्माण पूरा हो जाने पर ढोरही, खजुरिया, भुजौली, बरवां, मिठहां, पिपरा, पुरंदर छपरा, विरती, सरपतही, बेलवा समेत लगभग डेढ़ सौ गांवों को बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

    रामपुर कोटवा उपकेंद्र की सीमित क्षमता के कारण इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कटौती, फाल्ट व लो-वोल्टेज की समस्या झेलनी पड़ती है। अब इससे छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि भूमि पूजन 22 नवंबर को किया जाएगा। चार माह में निर्माण कार्य पूरा करा लिया जाएगा। पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश रौनियार, विधायक प्रतिनिधि प्रमोद गौतम, सुनील पाल, अजय सिंह, राहुल सिंह, नवरत्न दूबे, कन्हैया सिंह, शिवानंद शुक्ल, मुरारी मिश्रा, बलिस्टर यादव, धर्मेंद्र चौबे आदि मौजूद रहे।

    दो करोड़ की लागत से बनेगा संपर्क मार्ग
    विशुनपुरा ब्लाक के मिठहा माफी व पिपरा बुजुर्ग गांव के सरेह में स्थित प्राचीन डगरहा देवी स्थान तक पहुंचने के लिए अब श्रद्धालुओं को पगडंडी से नहीं गुजरना पड़ेगा। भरपटिया व नौका टोला के लोग भी पिच सड़क से जुड़ जाएंगे। सदर विधायक मनीष जायसवाल की पहल पर शासन ने 2.100 किमी लंबे संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग की ओर से निर्माण कराया जाएगा।

    बरसात के दिनों में रास्ते पर कीचड़ फैलने से आवागमन में परेशानी होती है। सदर विधायक ने कहा कि डगरहा देवी स्थान क्षेत्र के लोगों की आस्था का प्रतीक है। दूर-दूर के श्रद्धालु यहां पूजा करने आते हैं। सड़क का निर्माण हो जाने पर बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी।