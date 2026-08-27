नारायणी की लहरों पर बहता नेपाल का दर्द, कुशीनगर पहुंचे तबाही के खामोश निशां
नेपाल के रसुवा क्षेत्र में आई आपदा का दर्द नारायणी नदी के रास्ते कुशीनगर तक पहुंचा, जहां नदी में बहते ...और पढ़ें
HighLights
नेपाल के रसुवा क्षेत्र में आई भीषण आपदा।
नारायणी नदी में बहकर कुशीनगर पहुंचा घरेलू सामान।
आपदाग्रस्त परिवारों की उजड़ी जिंदगी का दर्द दिखा।
अजय कुमार शुक्ल, कुशीनगर। नेपाल-तिब्बत सीमा से सटे रसुवा क्षेत्र में आई आपदा की भयावहता का दर्द करीब 300 किलोमीटर दूर कुशीनगर में नारायणी की लहरों पर तैरता नजर आया। नदी की तेज धार के साथ बहकर पहुंचे घर-गृहस्थी के सामान ने सिर्फ बाढ़ की विभीषिका का दृश्य नहीं दिखाया, बल्कि उन परिवारों की उजड़ी जिंदगी की खामोश कहानी भी बयां की, जिनके आशियाने पानी के सैलाब में बह गए।
बुधवार को नारायणी नदी का पानी जब वाल्मीकि बैराज और छितौनी बांध के आसपास तेज धार के साथ बह रहा था, तभी नदी में बहते घरेलू सामान लोगों की नजर में आए। कहीं सिलेंडर दिखाई दिया तो कहीं बेड, फ्रिज और घर में इस्तेमाल होने वाली दूसरी वस्तुएं लहरों के साथ बहती नजर आईं।
नदी किनारे मौजूद ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने इन सामानों को बाहर निकालकर सहेजना शुरू किया। किसी के लिए ये सामान महज वस्तुएं थीं, लेकिन इन्हीं वस्तुओं में किसी परिवार की वर्षों की जमा-पूंजी, जरूरतें और यादें समाई रही होंगी।
नारायणी की धारा में बहकर कुशीनगर तक पहुंचे ये सामान आपदा की उस दूरी को भी मिटाते नजर आए, जिसे आमतौर पर नक्शे पर करीब 300 किलोमीटर माना जाता है। रसुवा क्षेत्र में आई तबाही का असर नदी की धारा के जरिए सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचा और कुशीनगर में उसके निशान सामने आए। नदी में तैरती गृहस्थी देखकर लोगों को सहज ही अंदाजा हुआ कि पहाड़ों में आई आपदा ने वहां कितने घरों को अपनी चपेट में लिया होगा।
छितौनी और वाल्मीकि बैराज क्षेत्र में नदी की धारा के साथ बहकर आने वाली वस्तुओं ने स्थानीय लोगों को भी चिंता में डाल दिया। नदी में बढ़े पानी और तेज बहाव के बीच सामान का इस तरह बहकर आना नारायणी के जलप्रवाह की ताकत का संकेत भी है। लोगों की निगाहें अब नदी के जलस्तर और नेपाल से आने वाले पानी पर टिकी हैं।
नारायणी यहां सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि नेपाल से भारत तक जीवन और आजीविका को जोड़ने वाली जलधारा है। लेकिन बुधवार को इसी धारा पर तैरते उजड़े घरों के सामान ने सीमा के उस पार हुई तबाही को कुशीनगर की आंखों के सामने ला दिया। लहरें आगे बढ़ती रहीं और उनके साथ बहते तबाही के निशान यह सवाल छोड़ गए कि जिन घरों से ये सामान निकला होगा, वहां अब कितना कुछ बचा होगा।