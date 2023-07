Kushinagar News: पिकअप सवार दबंगों ने बस रोक कांवड़ियों पर किया हमला, नाराज लोगों ने विरोध में जाम किया फोरलेन

तमकुहीराज में पिकअप सवार मनबढ़ों ने बस रोककर कांवड़ियों पर हमला बोल दिया। जिससे कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। इसके बाद नाराज कांवड़ियों ने विरोध में फोरलेन जाम कर दिया। मामले की सूचना पुलिस प्रशासन अधिकारियों को मिली तो मौके पर पहुंचकर कांवड़ियों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया गया। उधर आरोपित घटना के बाद बिहार की तरफ भाग निकले।

तमकुहीराज में घटना के बाद मौजूद पुलिस व कांवड़िया। -जागरण

Your browser does not support the audio element.

तरयासुजान (कुशीनगर), जागरण संवाददाता। तमकुहीराज के टड़वा मोड़ के समीप रविवार की रात सात बजे पिकअप सवार मनबढ़ों ने बस रोक चालक पर डंडे से हमला बोल दिया। यह देख बस में सवार कांवड़ियों ने विरोध किया तो मनबढ़ उनसे भी भिड़ गए और मारपीट की। बस का शीशा तोड़ दिए। चालक समेत चार कांवड़ियों को सामान्य चोट आई। घटना के बाद आरोपित बिहार की ओर फरार हो गए। नाराज कांवड़ियों ने फोरलेन जाम कर दिया। अधिकारियों के समझाने पर कांवड़िये माने और यात्रा जिले से बिहार राज्य में प्रस्थान कर गई। पुलिस 25 अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर उनकी तलाश में लगी है। यह है पूरा मामला देवरिया शहर से 60 कांवड़ियों को लेकर बस देवघर रही थी। रात करीब सात बजे क्षेत्र के टड़वा मोड़ के समीप बस पहुंची कि ओवरटेक कर पिकअप सवार कुछ लोगों ने बस रोकी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले पिकअप पर सवार आठ से 10 युवक उतरे। एक ने चालक रमेश पर डंडे से प्रहार कर दिया। कांवड़ियों ने विरोध किया तो मनबढ़ उनसे भी उलझ गए। और बचाने आए कांवड़िये राजेश, सुरेश, दीनानाथ से मारपीट की। बस का शीशा तोड़ दिया। घटना से नाराज होकर कांवड़िये नीचे उतर आए और फोरलेन जाम कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही तमकुहीराज व तरयासुजान पुलिस पहुंच गई। सीओ जेएस कालरा ने आरोपितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम समाप्त कराया।तब जाकर यात्रा आगे के लिए रवाना हुई। एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि मामले में 25 अज्ञात के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। पिकअप की पहचान कर ली गई है। जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कसया में बस से पिकअप में ठोकर लगने की चर्चा कांवड़ियों पर हमले की घटना के बाद इस बात की चर्चा रही कि कांवड़ियों से भरी बस से कसया के गोपालगढ़ में फोरलेन पर खड़ी पिकअप से ठोकर लग गई। इससे नाराज पिकअप सवार युवकों ने बस का पीछा शुरू कर दिया। परिचितों को फोन कर टड़वा मोड़ पर बुला लिया।

Edited By: Pragati Chand