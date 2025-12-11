Language
    प्रेमिका के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, बोला- शादी करो नहीं तो कूद जाऊंगा

    By Ajay K Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 01:14 PM (IST)

    कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया में एक युवक अपनी प्रेमिका से शादी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। वह दस घंटे तक टावर से कूदने की धमकी देता रहा। पुलि ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, नेबुआ नौरंगिया। फिल्म शोले के वीरू के किरदार की तरह अपनी बसंती से शादी की मांग को लेकर एक युवक टावर पर चढ़ गया। पूरे दस घंटे तक वह टावर से अपनी मांग पूरी कराने की जिद पर अड़ा रहा। समझाने बुझाने पर किसी तरह नीचे उतरा तो नेबुआ नौरंगिया थाना पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने ले गई। मंगलवार की रात साढ़े दस बजे से शुरू दस घंटे तक चला यह हाई वोल्टेज ड्रामा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

    थान क्षेत्र के एक गांव निवासी विंदेश्वरी का एक युवती से पिछले तीन वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। स्वजन को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। दो साल पहले विरोध के चलते दोनों का मिलना-जुलना बंद हो गया। युवक के अनुसार दोनों चोरी-छिपे फोन पर बात करते थे।

    दो दिन पहले बातचीत के दौरान प्रेमिका ने कहा कि, स्वजन उन्हें कभी एक नहीं होने देंगे और वह अब जीना नहीं चाहती। इससे वह परेशान हो उठा और मंगलवार रात करीब 10:30 बजे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। प्रेमिका से मिलवाने की बात कहते हुए कूदने की धमकी देने लगा।

    बुधवार नेबुआ नौरंगिया थाना पुलिस टीम पहुंची। युवक को सुरक्षित नीचे उतारा।ग्रामीणों का कहना है कि दोनों परिवारों के बीच प्रेम संबंध को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा है। सीओ खड्डा विरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि युवक से पूछताछ की जा रही है। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।