कुशीनगर में रील बनाने के चक्कर में नदी में डूबा युवक, स्थानीय लोगों ने बचाई जान

‎जागरण संवाददाता, सेवरही(कुशीनगर)। उपनगर से सटे प्रसिद्ध बांसी नदी के शिवाघाट पर शनिवार की शाम करीब पांच बजे रील बनाने के दौरान एक युवक नदी में डूबने लगा। मौजूद लोगों की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से उसकी जान बच गई। गंभीर हालत में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेवरही ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

‎सुमही मोहन सिंह निवासी 18 वर्षीय सूरज वर्मा अपने गांव के ही 15 वर्षीय भोला वर्मा के साथ शिवाघाट पर रील बनाने आया था। नदी पार करते समय अचानक सूरज गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। युवक को डूबता देख मौके पर मौजूद दो स्थानीय लोगों ने तत्काल नदी में छलांग लगाकर उसे बाहर निकाला।