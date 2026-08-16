कुशीनगर में रील बनाने के चक्कर में नदी में डूबा युवक, स्थानीय लोगों ने बचाई जान
कुशीनगर के सेवरही में बांसी नदी में रील बनाते समय एक युवक डूबने लगा, जिसे स्थानीय लोगों ने बचा लिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस ने बारिश में नदी से दूर रहने की अपील की है।
HighLights
युवक रील बनाते समय बांसी नदी में डूबा।
स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से युवक की जान बचाई।
पुलिस ने नदी किनारे जाने से बचने की अपील की।
जागरण संवाददाता, सेवरही(कुशीनगर)। उपनगर से सटे प्रसिद्ध बांसी नदी के शिवाघाट पर शनिवार की शाम करीब पांच बजे रील बनाने के दौरान एक युवक नदी में डूबने लगा। मौजूद लोगों की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से उसकी जान बच गई। गंभीर हालत में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेवरही ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
सुमही मोहन सिंह निवासी 18 वर्षीय सूरज वर्मा अपने गांव के ही 15 वर्षीय भोला वर्मा के साथ शिवाघाट पर रील बनाने आया था। नदी पार करते समय अचानक सूरज गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। युवक को डूबता देख मौके पर मौजूद दो स्थानीय लोगों ने तत्काल नदी में छलांग लगाकर उसे बाहर निकाला।
इसके बाद घास पर लिटाकर प्राथमिक उपचार दिया गया। सूचना मिलने पर सेवरही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। थानाध्यक्ष मनोज वर्मा ने बताया कि युवक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
उन्होंने लोगों से अपील की कि बारिश के मौसम में नदियों का जलस्तर बढ़ा रहता है, इसलिए रील या सेल्फी बनाने के चक्कर में नदी के पास जाकर जान जोखिम में न डालें।
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