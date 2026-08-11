कुशीनगर में युवक की हत्या से भड़का ग्रामीणों का गुस्सा, सड़क पर शव रखकर लगाया जाम

संवाद सूत्र, गोबरही(कुशीनगर)। कसया के डुमरी चुरामन छपरा में सिर पर प्रहार कर एक युवक की हत्या कर दी गई। सुबह दरवाजे पर शव मिलने के बाद ग्रामीणों का आक्रोश भड़क उठा और उन्होंने मार्ग जाम कर दिया। पुलिस, डॉग स्क्वॉड एवं फोरेंसिक टीम छानबीन में जुटी हैं।

मौके से पुलिस ने कुछ आपत्तिजनक चीज बरामद की है। हत्या को आशनाई से जोड़कर देखा जा रहा है। स्वजन मामले के पर्दाफाश व आरोपितों के तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। चार भाइयों में सबसे छोटा 24 वर्षीय मोहित मद्धेशिया मिट्टी की खुदाई, और ढुलाई का धंधा करता था। परिवार के सदस्य गांव में स्थित मकान में रहते हैं।

वह गांव के बाहर बने नए मकान में जेसीबी एवं ट्रैक्टर-ट्रॉली की रखवाली के लिए अकेले सोया था। मंगलवार की सुबह पिता योगेंद्र मद्धेशिया उस मकान पर पहुंचे तो 24 वर्षीय पुत्र का शव दरवाजे पर खून से लथपथ मिला। मकान के अंदर बिस्तर के पास भी खून पसरा मिला। सिर पर गंभीर चोट लगी है। हत्यारे शव को खींचकर बाहर लाए हैं।

जानकारी होते ही गांव-जवार में सनसनी फैल गई लोगों की भीड़ जुट गई। घटना को लेकर बदहवास स्वजनों के साथ आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को दरवाजे के सामने से गुजर रहे गोबरही-हातिमपुर मार्ग पर रखकर जाम कर दिया। वह हत्या के कारणों का खुलासा और आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं।

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