कुशीनगर में बिजली फीडर बदलने पर ग्रामीणों का हंगामा, दो लाइनमैन को बनाया बंधक

संवाद सूत्र, गोबरही, (कुशीनगर)। फीडर बदलने गए दो लाइनमैनों को आक्रोशित ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। उनका कहना था कि, विभाग की इस कार्रवाई से गांव में बिजली आपूर्ति में समस्या खड़ी होगी तो वहीं विभाग का कहना था कि, लोड कम करने को लेकर ऐसा किया जा रहा है, ताकि लो वोल्टेज की समस्या दूर हो सके।

दो घंटे बाद ग्रामीणों ने लाइनमैनों को तब छोड़ा जब उच्चाधिकारियों से ग्राम प्रधान की दूरभाष पर हुई बात में सहमति के बाद ही फीडर बदलने की बात कही गई है। इसको लेकर शनिवार को कसया के गांव चिरगोड़ा में सुबह 11 बजे से एक बजे तक गहमा-गहमी का माहौल बना रहा है।