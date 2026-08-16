कुशीनगर में छात्र की मौत पर तनाव, 1 करोड़ मुआवजा और नौकरी की मांग पर अड़ा परिवार; पुलिस की मौजूदगी में हुआ अंतिम संस्कार

संवाद सूत्र, कुशीनगर। मारपीट में दोस्त को बचाने गए कक्षा 11वीं के छात्र का शव शनिवार को घर आते ही माहौल तनावपूर्ण बन गया। स्वजन दरवाजे पर शव रख अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिए, और प्रबंधक पर कार्रवाई व एक करोड़ की सहायता की मांग करने लगे।

एसडीएम आकांक्षा मिश्रा व सीओ कसया डा.अजय कुमार सिंह मनाने का प्रयास किए पर परिवार सहित मोहल्ले के लोग जिद पर अड़े रहे। मांग से शासन को अवगत कराने तथा मामले में सख्त कार्रवाई के आश्वासन पर लगभग छह घंटे के बाद लोग माने तब जाकर शव का अंतिम संस्कार हुआ।

पोस्टमार्टम के बाद दोपहर चार बजे एंबुलेंस से 17 वर्षीय करन साहनी का शव घर आया। शव देख स्वजन फफक पड़े। बेटे के शव से लिपट मां रंभावती को बिलखते देख मौजूद लोगों की आंखें भर आईं। माहौल गमगीन हो गया। पिता रामभवन साहनी ने यह कहते हुए माहौल को और गंभीर बना दिया कि जब तक प्रबंधक पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होता तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा।

मोहल्ले के लोग भी समर्थन में आ गए। एसडीएम व सीओ मृतक के पिता व मौजूद लोगों से वार्ता कर समझाने-बुझाने में लगे रहे पर नतीजा नहीं निकला। कई दौर की वार्ता चली। लगभग छह घंटे बाद रात के दस बजे परिवार की ओर से एसडीएम को मांग पत्र सौंपा गया। इसमें प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज करने तथा परिवार को एक करोड़ की आर्थिक सहायता व एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग शामिल है।

एसडीएम ने मांग पत्र डीएम के जरिये शासन तक पहुंचाने तथा मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद स्वजन व लोग माने। तब शव को रामजानकी घाट ले जाया गया, जहां अफसरों व पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ।

उधर एहतियात के तौर पर रविवार को भी चकबंदी चौराहे पर पुलिस व पीएसी के जवान मुस्तैद रहे। सीओ ने बताया कि मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मामले में विवेचना जारी है। यह थी घटना कप्तानगंज के चकबंदी चौक स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कन्या इंटर कॉलेज के मथौली बाजार के 10वीं के छात्रों के बीच पानी पीने को लेकर 11 अगस्त को विवाद हुआ था। घटना के बाद तीनों ने स्कूल आना बंद कर दिया। घटना वाले दिन शुक्रवार को इसी को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पर हमला बोल दिया।