    कुशीनगर पुलिस की 'जीरो टॉलरेंस' नीति! 2 महीने में 100 से ज्यादा दारोगा-सिपाहियों पर क्यों गिरी गाज?

    By Pradumn Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:36 PM (IST)

    कुशीनगर जिले में पुलिस विभाग ने अनुशासन बनाए रखने के लिए दो महीने में सौ से अधिक पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। यह कार्रवाई शिकायतों और आंतरिक जांच के आधार पर की गई, जिसमें लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप शामिल थे। एसपी ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है और निगरानी सेल का गठन किया गया है। इन कार्रवाइयों से विभाग में हलचल है और ईमानदार कर्मियों का मनोबल बढ़ा है।

    जागरण संवाददाता, कुशीनगर। अनुशासन और जवाबदेही को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में की गई सख्त कार्रवाई में पिछले दो माह में सौ से अधिक दारोगा और सिपाहियों पर गाज गिरी है। यह कार्रवाई मिली शिकायतों और आंतरिक जांच में सामने आए गंभीर तथ्यों के आधार पर की गई है।

    जिन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उन पर लापरवाही, भ्रष्टाचार सहित कई गंभीर आरोप लगे थे। इनमें कई निलंबित किए गए तो कई लाइन हाजिर। कई के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी हुए हैं।

    जिले की कमान संभालते ही एसपी ने साफ कर दिया था कि कानून-व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए ज़ीरो टालरेंस, नीति अपनाई गई है। नागरिकों का भरोसा बनाए रखना प्राथमिकता है। यदि कोई कर्मचारी खाकी की गरिमा के विपरीत आचरण करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अनिवार्य रूप से होगी।

    इस अभियान के तहत शिकायतों की समीक्षा के लिए एक विशेष मानिटरिंग सेल बनाई गई है, जो जिले भर से प्राप्त शिकायतों की जांच कर अपनी रिपोर्ट विभाग के मुखिया को दे रही। जिस पर त्वरित निर्णय हो रहा है।

    एसपी का कहना है कि आने वाले दिनों में निगरानी और सख्त होगी। जिनके खिलाफ शिकायतें या रिपोर्ट मिलेगी, उन पर कार्रवाई तय है। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से विभाग में हलचल है। वहीं ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कर्मियों का मनोबल बढ़ा है।

    इन पर गिरी गाज

    • 6, नवंबर, दारोगा अंकित सिंह, हेड कां.अभिनव कुमार निलंबित, विभागीय जांच
    • 12, नवंबर, प्रभारी निरीक्षक रामकोला राजप्रकाश सिंह, लाइन हाजिर
    • 18 नवंबर, पीआरवी में तैनात 78 हेड कांस्टेबल लाइन हाजिर
    • 22 नवंबर, चौकी प्रभारी समउर तमकुहीराज सर्वेश राय, दारोगा संजय सिंह, दारोगा अशोक तिवारी लाइन हाजिर, हेड कां.अरविंद कुमार गिरी निलंबित
    • 6, अक्टूबर,कस्बा चौकी इंचार्ज पडरौना चंदन प्रजापति लाइन हाजिर।
    • 7, अक्टूबर-हेड कांस्टेबल मारकंडेय सिंह,अब्दुल अलीम खां,अजीत कुमार राय, नरेंद्र यादव,कां. शुभेंद्र उपाध्याय,लक्ष्मण राम प्रजापति, तारकेश्वर सिंह यादव, चंदन कुमार, धर्मेंद्र कुमार, चंदन कुमार,रामज्ञानी सिंह यादव,सत्यम सिंह,सत्येंद्र कुशवाहा लाइन हाजिर
    • 15, अक्टूबर, चौकी प्रभारी सिधुआ आकाश सिंह, दारोगा रामलाल यादव, दीपक यादव, कां.उमेश यादव, सूरज कुमार मौर्य, अंगद यादव, विशाल सिंह लाइन हाजिर
    • 23, अक्टूबर, सिपाही अजीत सिंह,वरूण यादव व विशाल सिंह निलंबित।

    -भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टालरेंस की नीति अपनाई गई है। मनमानी करने वाले व दायित्वों के प्रति निष्ठावान न रहने वाले पुलिसकर्मी किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे।
    -केशव कुमार, एसपी