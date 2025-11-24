कुशीनगर पुलिस की 'जीरो टॉलरेंस' नीति! 2 महीने में 100 से ज्यादा दारोगा-सिपाहियों पर क्यों गिरी गाज?

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। अनुशासन और जवाबदेही को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में की गई सख्त कार्रवाई में पिछले दो माह में सौ से अधिक दारोगा और सिपाहियों पर गाज गिरी है। यह कार्रवाई मिली शिकायतों और आंतरिक जांच में सामने आए गंभीर तथ्यों के आधार पर की गई है।

जिन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उन पर लापरवाही, भ्रष्टाचार सहित कई गंभीर आरोप लगे थे। इनमें कई निलंबित किए गए तो कई लाइन हाजिर। कई के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी हुए हैं।

जिले की कमान संभालते ही एसपी ने साफ कर दिया था कि कानून-व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए ज़ीरो टालरेंस, नीति अपनाई गई है। नागरिकों का भरोसा बनाए रखना प्राथमिकता है। यदि कोई कर्मचारी खाकी की गरिमा के विपरीत आचरण करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अनिवार्य रूप से होगी।

इस अभियान के तहत शिकायतों की समीक्षा के लिए एक विशेष मानिटरिंग सेल बनाई गई है, जो जिले भर से प्राप्त शिकायतों की जांच कर अपनी रिपोर्ट विभाग के मुखिया को दे रही। जिस पर त्वरित निर्णय हो रहा है।

एसपी का कहना है कि आने वाले दिनों में निगरानी और सख्त होगी। जिनके खिलाफ शिकायतें या रिपोर्ट मिलेगी, उन पर कार्रवाई तय है। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से विभाग में हलचल है। वहीं ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कर्मियों का मनोबल बढ़ा है।