कुशीनगर: सड़क हादसे में कांवड़िया की मौत, देवघर से लौटते समय हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, गोपालगंज(कुशीनगर)। झारखंड के देवघर से बाबा भोलेनाथ की पूजा-अर्चना कर बस से घर लौट रहे उत्तर प्रदेश के एक कांवड़िया की सोमवार तड़के सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा मांझागढ़ थाना क्षेत्र के एनएच-27 पर भड़कुइया गांव के समीप हुआ। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तरेया सुजान थाना क्षेत्र के रामपुर बंगरा गांव निवासी 70 वर्षीय रामचंद्र गुप्ता के रूप में हुई है।

बताया जाता है कि पेशे से किसान रामचंद्र गुप्ता साथियों के साथ देवघर पूजा करने गए थे। पूजा के बाद सभी लोग बस से वापस घर लौट रहे थे। सोमवार तड़के करीब चार बजे बस को भड़कुइया गांव के समीप एनएच-27 किनारे रोका गया। इसी दौरान रामचंद्र गुप्ता शौच के लिए सड़क किनारे गए थे। तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।