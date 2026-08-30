कुशीनगर में बाढ़ का खतरा बढ़ा, नेपाल की त्रिशूली नदी उफान पर, प्रशासन अलर्ट

जागरण संवाददाता, पडरौना। नेपाल में त्रिशूली नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद कुशीनगर में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नारायणी नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी किनारे के संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर निगरानी बढ़ा दी है।

प्रशासन की ओर से नदी के जलस्तर और बहाव पर लगातार नजर रखी जा रही है। संवेदनशील गांवों में लोगों को सतर्क रहने तथा नदी के किनारे नहीं जाने की सलाह दी गई है। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राजस्व, पुलिस और आपदा राहत से जुड़ी टीमों को भी सक्रिय रखा गया है।