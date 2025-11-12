Language
    दिल्ली में विस्फोट के बाद बुद्ध की निर्वाण स्थली पर हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर है पुलिस की नजर

    By Pradumn Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 01:46 PM (IST)

    दिल्ली में विस्फोट के बाद कुशीनगर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पूर्व में यहाँ आतंकी संगठनों से जुड़े दो युवक गिरफ्तार हुए थे। सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े रिजवान अहमद को गिरफ्तार किया था, जिसे विस्फोट के लिए फंडिंग मिली थी। लश्कर से जुड़े मुशर्रफ को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं, और एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

    प्रद्युम्न कुमार शुक्ल,पडरौना। दिल्ली विस्फोट कांड में आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। पूर्व यहां भी आतंकी संगठनों के संपर्क में रहे दो युवकों की गिरफ्तारी हुई थी। एक के आइएसआइएस के लिए हैदराबाद में प्रशिक्षण लेने तथा श्रृंखलाबद्ध विस्फोट करने की योजना की पुष्टि भी हुई थी। एटीएस की जांच में इसके लिए फंडिंग किए जाने की बात भी सामने आई थी। ऐसे में अंतरप्रांतीय व नेपाल सीमा को आंशिक रूप से छूती सीमा पर विशेष निगहबानी की जा रही है।

    नेपाल के नजदीक तथा बिहार सीमा से सटे कुशीनगर व पूर्वांचल में आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल के सक्रिय होने की समय समय पर पुष्टि हुई है। 22 जनवरी 2026 को एटीएस ने कसया के सबया गांव में छापेमारी कर सिसवा मठिया निवासी 22 वर्षीय रिजवान अहमद को गिरफ्तार किया था। रिजवान आतंकी संगठन आएसआइएस से जुड़ा था। वह इंटरनेट मीडिया के माध्यम से दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन का सदस्य बना था।

    वाट्सएप के जरिये वह सीरिया में रहने वाले युसूफ के संपर्क में था। युसूफ ने उसे हैदराबाद अपने करीबियों के पास भेजा था, जहां माड्यूल तैयार किए जा रहे थे। वहां प्रशिक्षण लेने के बाद वह कुशीनगर आकर आइएसआइएस के लिए जिले में स्लीपिंग सेल तैयार करने लगा। उसके पिता लेखपाल थे। वह सबया में किराए पर रहता था। आइएसआइएस के साथ आतंकी गतिविधियों में उसकी संलिप्तता की जानकारी के बाद मुंबई के एटीएस थाने में 24 दिसंबर को 2105 को उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था।

    गिरफ्तारी के एक माह पूर्व वह चेन्नई गया था, जहां उसे एक लाख रुपये दिए गए थे। यह रुपये उसे श्रृंखलाबद्ध विस्फोट के लिए मिले थे। इसी तरह 25 मार्च 2018 को एटीएस लखनऊ की टीम ने पडरौना नगर के हथिसार मोहल्ला निवासी मुशर्रफ को गोरखपुर से उसके किराए के कमरे गिरफ्तार किया था। उसके लश्कर ए तैय्यबा से संपर्क होने की पुष्टि हुई थी। वह गोरखपुर में नईम मोबाइल एंड संस दुकान पर काम करता था।

    दुकान पर हुई छापेमारी के बाद दुकान मालिक व उसके भाई का आतंकी कनेक्शन उजागर होने के बाद मुशर्रफ के आतंकी संगठन के संपर्क में होने की बात सामने आई थी। वहां निखिल राय के नाम से वह रह रहा था। दिल्ली विस्फोट के बाद आतंकियों के स्लीपर सेल व उनके मददगार रडार पर हैं। जिले की पुलिस एटीएस और खुफिया एजेंसियों से समन्वय बनाकर चल रही है। स्थानीय इंटेलिजेंस यूनिट को भी सतर्क कर दिया गया है। ताकि संदिग्ध गतिविधि या व्यक्तियों पर त्वरित शिकंजा कसा जा सके।

    कुशीनगर एयरपोर्ट की बढ़ी सुरक्षा
    कसया पुलिस को एयरपोर्ट रोड पर पेट्रोलिंग बढाने का निर्देश दिया गया है। एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात एसएसएफ के 200 सुरक्षा कर्मियों द्वारा एयरपोर्ट के बाहर व अंदर सघन जांच की गई। पूरे एयरपोर्ट एरिया में निगरानी बढा दी गई है।

    जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बार्डर सहित प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभी तक जिले के लिए किसी विशेष खतरे की सूचना नहीं मिली है, लेकिन दिल्ली की घटना की संवेदनशीलता और पूर्व में यहां आतंकी संगठनों के संपर्क में रहे युवकों की गिरफ्तारी को देखते हुए एहतियाती कदम उठाया जा रहा है।

    केशव कुमार, एसपी