दिल्ली में विस्फोट के बाद बुद्ध की निर्वाण स्थली पर हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर है पुलिस की नजर

प्रद्युम्न कुमार शुक्ल,पडरौना। दिल्ली विस्फोट कांड में आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। पूर्व यहां भी आतंकी संगठनों के संपर्क में रहे दो युवकों की गिरफ्तारी हुई थी। एक के आइएसआइएस के लिए हैदराबाद में प्रशिक्षण लेने तथा श्रृंखलाबद्ध विस्फोट करने की योजना की पुष्टि भी हुई थी। एटीएस की जांच में इसके लिए फंडिंग किए जाने की बात भी सामने आई थी। ऐसे में अंतरप्रांतीय व नेपाल सीमा को आंशिक रूप से छूती सीमा पर विशेष निगहबानी की जा रही है।

नेपाल के नजदीक तथा बिहार सीमा से सटे कुशीनगर व पूर्वांचल में आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल के सक्रिय होने की समय समय पर पुष्टि हुई है। 22 जनवरी 2026 को एटीएस ने कसया के सबया गांव में छापेमारी कर सिसवा मठिया निवासी 22 वर्षीय रिजवान अहमद को गिरफ्तार किया था। रिजवान आतंकी संगठन आएसआइएस से जुड़ा था। वह इंटरनेट मीडिया के माध्यम से दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन का सदस्य बना था।

वाट्सएप के जरिये वह सीरिया में रहने वाले युसूफ के संपर्क में था। युसूफ ने उसे हैदराबाद अपने करीबियों के पास भेजा था, जहां माड्यूल तैयार किए जा रहे थे। वहां प्रशिक्षण लेने के बाद वह कुशीनगर आकर आइएसआइएस के लिए जिले में स्लीपिंग सेल तैयार करने लगा। उसके पिता लेखपाल थे। वह सबया में किराए पर रहता था। आइएसआइएस के साथ आतंकी गतिविधियों में उसकी संलिप्तता की जानकारी के बाद मुंबई के एटीएस थाने में 24 दिसंबर को 2105 को उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था।

यह भी पढ़ें- कुशीनगर में मिली जंगली धान की प्राचीन किस्म, संरक्षण-संवर्द्धन पर बल गिरफ्तारी के एक माह पूर्व वह चेन्नई गया था, जहां उसे एक लाख रुपये दिए गए थे। यह रुपये उसे श्रृंखलाबद्ध विस्फोट के लिए मिले थे। इसी तरह 25 मार्च 2018 को एटीएस लखनऊ की टीम ने पडरौना नगर के हथिसार मोहल्ला निवासी मुशर्रफ को गोरखपुर से उसके किराए के कमरे गिरफ्तार किया था। उसके लश्कर ए तैय्यबा से संपर्क होने की पुष्टि हुई थी। वह गोरखपुर में नईम मोबाइल एंड संस दुकान पर काम करता था।