कुशीनगर में पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी पशु तस्कर गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। पुलिस की संयुक्त टीम व बाइक सवार पशु तस्कर के बीच रविवार तड़के अहिरौलीबाजार के घोघरा के समीप बाेदरवार मार्ग पर मुठभेड़ हो गई। इसमें पैर में गोली लगने से तस्कर घायल हो गया। उसकी पहचान तरयासुजान के तरया लच्छीराम के टोला मछार के राकेश कुशवाहा के रूप में हुई।

उसके पास से तमंचा व कारतूस बरामद किया गया। घायल तस्कर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी केशव कुमार ने अस्पताल पहुंच जानकारी ली। तस्कर पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है। प्रभारी निरीक्षक अहिरौली बाजार संजय दुबे तड़के चार बजे मातहतों संग गश्त पर थे। सूचना मिली पशु तस्कर क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। उच्चाधिकारियों काे सूचना देकर वे अहिरौलीबाजार-बोदरवार मार्ग पर घोघरा के समीप स्थित पुलिया पर वाहनों की जांच शुरू कर दी। कुछ ही समय में स्वाट टीम व कप्तानगंज पुलिस पहुंच गई।

इस बीच अहिरौली की तरफ से आई बिना नंबर लगी बाइक पर सवार युवक को टीम ने रूकने का इशारा किया। पुलिस देख युवक बाइक मोड़ पीछे की तरफ तेजी से भागा। टीम ने पीछा किया तो बाइक से उतर पुलिस पर फायरिंग करते हुए खेत की ओर भागा। जवाबी कार्रवाई में दाहिने पैर में गोली लगने से वह गिर पड़ा।

उसकी पहचान शातिर पशु तस्कर के रूप में हुई। उसके पास से तमंचा तथा कारतूस मिला। टीम ने मौके से एक खोखा भी बरामद किया। एसपी ने बताया कि मुठभेड़ में घायल पशु तस्कर का आपराधिक इतिहास है। जनपद के अलग-अलग थानों में उसके विरुद्ध पशु तस्करी के छह मुकदमे दर्ज हैं।