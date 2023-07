KushiNagar News: अनियंत्रित पिकअप ने टैंपो को मारी टक्कर, सड़क दुर्घटना में दो की मृत्यु; आठ घायल

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कसया थाने अंतर्गत दो अलग-अलग स्थानों पर मंगलवार को सड़क दुर्घटना में दो की मौत हो गई। आठ राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। सुबह 10 बजे पडरौना मार्ग पर कसया से जिला मुख्यालय की ओर जा रही पिकअप का आगे का पहिया अचानक कनखोरिया गांव के सामने खुल गया।

अनियंत्रित पिकअप ने टैंपो को मारी टक्कर, सड़क दुर्घटना में दो की मृत्यु; आठ घायल

जागरण संवाददाता, कुशीनगर: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कसया थाने अंतर्गत दो अलग-अलग स्थानों पर मंगलवार को सड़क दुर्घटना में दो की मौत हो गई। आठ राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। सुबह 10 बजे पडरौना मार्ग पर कसया से जिला मुख्यालय की ओर जा रही पिकअप का आगे का पहिया अचानक कनखोरिया गांव के सामने खुल गया। इससे वाहन अनियंत्रित होकर दाहिने तरफ तेजी से कटा। इस दौरान पडरौना की ओर से आ रहे टेंपो एक मोटरसाइकिल को ठोकर मारते हुए गड्ढे में पलट गया। टेंपो चालक समेत चार घायल टेंपो चालक कुबेरस्थान के सहजवलिया के छेदी व सवार तरयासुजान के लतवा मुरलीधर के नसरुद्दीन व शरीफ एवं कसया के सेमरा धूसी के कैलाश सहित चार घायल हो गए। बाइक चालक पडरौना कोतवाली के खिरकिया के सोनू, उनकी पत्नी 30 वर्षीय श्रीपति व कतवारू गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजवाया। चिकित्सकों ने शरीफ व कैलाश को मृत घोषित कर दिया। दूसरी घटना फोरलेन गोपालगढ़ तिराहा पर हुई। गोपालगढ़ के श्रीकांत पैदल ही गांव के सामने हाइवे पार कर रहे थे। फाजिलगर कि ओर से आए अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया। स्वजन उपचार के लिए सीएचसी ले गए, चिकित्सक ने हालत नाजुक बताते हुए गोरखपुर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। प्रभारी निरीक्षक डा. आशुतोष तिवारी ने बताया कि दोनों घटनाओं में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Edited By: Abhishek Pandey