Kushinagar News: अपहरण व गैंगरेप के आरोपितों की पुलिस से मुठभेड़, दो के पैर में लगी गोली; चार गिरफ्तार

अपहरण व गैंगरेप के आरोपितों की पुलिस से मुठभेड़, दो के पैर में लगी गोली; चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कुशीनगर : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में बुधवार सुबह पुलिस और अपहरण व गैंगरेप के आरोपितों में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दो इनामिया बदमाशों के पैर में लगी लगी है। जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सेवरही थाना क्षेत्र के सेवरही-शिवाघाट मार्ग पर बुधवार की भोर में पांच बजे पुलिस से मुठभेड़ में दो इनामिया बदमाशो के पैर में गोली लगी। जिन्हे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ मे उनके दो साथी पुलिस भी पुलिस की गिरफ्त में है। बदमाशों के पास से पिकअप व असलहा बरामद गोली लगने से घायल बदमाश कुबेर स्थान और गोरखपुर के निवासी हैं, जबकि शेष दोनों बदमाश महाराजगंज और पड़ोसी प्रांत बिहार के निवासी हैं। उक्त बदमाशों ने ही बीते दिनों अपने पति के साथ घर जा रही महिला का अपहरण कर गैंगरेप किया और भूलिया ढाला के समीप छोड़कर फरार हो गए थे। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से एक बिना नंबर की पिकअप व असलहा भी बरामद हुआ है। पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है ।

