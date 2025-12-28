कुशीनगर में गृह कलह से तंग आकर युवक ने फंदे से लटक कर दी जान, पत्नी से चल रहा था विवाद
कुशीनगर के दुदही स्थित बड़हरा गांव में 35 वर्षीय प्रमोद गिरी ने पारिवारिक कलह से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रमोद का अपनी पत्नी से लंबे समय ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, दुदही। विशुनपुरा थाने के बड़हरा गांव में शनिवार देर रात एक 35 वर्षीय युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर कर आत्महत्या कर लिया। स्वजन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच शव को फंदे से उतरवाकर आवश्यक कार्रवाई में जुटी है।
मृतक प्रमोद गिरी व अपनी पत्नी से काफी समय से विवाद चल रहा था। पत्नी उसके साथ नहीं रह रही थी। पारिवारिक कलह और आपसी विवाद के कारण मानसिक तनाव में रहता था। घटना की रात इसी को लेकर परिवार में कहासुनी हुई थी।
रात में स्वजन संग खाना खाया। परिवार के सभी लोग सोने चले गये। प्रमोद दूसरे कमरे में जाकर गले में फंदा लगाकर झूल गया। घर में सोते प्रमोद को देखने गये स्वजन तो वह फंदे से झूल रहा था। यह देख परिवार में कोहराम मच गया।
स्वजन के रोते बिलखते देख काफी लोग पंहच गये। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर शव को फंदे से उतरवा कर आवश्यक कार्रवाई में लगी है।
थानाध्यक्ष विनय मिश्र कहना है कि मृतक प्रमोद का पत्नी से विवाद चल रहा था। गृह कलह से तंग आकर उसने फंदे से लटककर आत्महत्या कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
