कुशीनगर : मुकदमे की पैरवी पर जा रहे अधेड़ पर चाकू से हमला, घायल की मौत; मस्जिद के सामने शव रखकर शुरू किया धरना

संवाद सूत्र, तरयासुजान। मुकदमे की पैरवी करने जा रहे दिनदहाड़ चाकू से किए गए हमले में घायल अधेड़ ने आठ दिन बाद शनिवार को उपचार के दौरान दम तोड़ा दिया, जिससे गांव में आक्रोश फैल गया। हत्यारोपितों की गिरफ्तारी व आर्थिक मदद की मांग को लेकर स्वजन संग ग्रामीण मस्जिद के सामने धरना शुरू कर दिए।

कार्रवाई तक शव के अंतिम संस्कार से इनकार कर दिए। तनाव को देखते हुए सुमही बुजुर्ग उर्फ मेहंदिया गांव में तरयासुजान थाना पुलिस कैंप कर रही है और मान मनौव्वल में लगी है। बता दें कि बीते एक अगस्त को सुमही बुजुर्ग उर्फ मेहंदिया निवासी 55 वर्षीय अबुल हसन मुकदमे की पैरवी करने जिला मुख्यालय रवींद्रनगर धूस बाइक से जा रहे थे। इस दौरान विशुनपुरा थाना के दुदही-पडरौना मार्ग पर तिलक पट्टी के समीप घात लगाए बाइक सवार दो हमलावरों ने पीठ पर चाकू से हमला कर दिया था। पुलिस घायल को जिला अस्पताल भेज, पत्नी जरीना खातून की तहरीर पर अबुल के भतीजे शमसुल हक व उसकी पत्नी अहमदी सहित कुछ अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज की थी।