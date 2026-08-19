कुशीनगर में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, चढ़ते ही लगाया 'भारत माता की जय' का नारा

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। प्रार्थना पत्र देने के बाद भी समस्या समाधान न होने का आरोप लगाते हुए युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। बुधवार की सुबह 11 बजे हाटा नगरपालिका का वार्ड नं. दस निवासी युवक जैसे ही वार्ड स्थित पानी की टंकी पर चढ़ा भारत माता की जय आदि देशभक्ति के नारे जोर जोर से लगाने लगा। फिर शोर मचा कर भीड़ भी जुटाई और तब अपनी बात रखी।

वार्ड नं. दस इंदिरानगर वार्ड निवासी 35 वर्षीय विशाल करमहा रोड के किनारे स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। भारत माता की जय आदि नारे लगाने लगा। लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर पुलिस, नगर पालिका अध्यक्ष रामानंद सिंह, अधिशासी अधिकारी मीनू सिंह आदि पहुंचे।

उनके समझाने पर युवक किसी तरह नीचे उतरा तो बताया कि नाली सड़क व विद्युतीकरण के लिए कई बार प्रार्थना पत्र देने पर भी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में अपनी समस्या समाधान की मांग को लेकर पानी की टंकी चढ़ना पड़ा।

बता दें कि एक दिन पूर्व ही यानी कि बीते मंगलवार को हाटा कोतवाली के सकरौली में प्रेमी को जेल से छुड़वाने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती को नीचे उतरवाने में भीपुलिस को मशक्कत करनी पड़ी थी।

बिजली चोरी के विरुद्ध कार्रवाई, 24 कनेक्शन कटे हाटा: अधिशासी अभियंता दुर्गेश यादव के नेतृत्व में बुधवार को विद्युत वितरण खंड हाटा में बिजली चोरी के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच में कुछ मीटरों की रीडिंग टेंपर्ड पाई गई। 13 लाख 6 हजार रुपये बकाया होने पर 24 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए। इसके अलावा, चार उपभोक्ताओं का लोड नियमानुसार बढ़ाया गया।