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कुशीनगर में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, चढ़ते ही लगाया 'भारत माता की जय' का नारा

By Ajay K Shukla Edited By: Shivam Yadav
Updated: Wed, 19 Aug 2026 08:25 PM (IST)

कुशीनगर के हाटा में एक युवक अपनी समस्याओं का समाधान न होने पर पानी की टंकी पर चढ़ गया।

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HighLights

  1. कुशीनगर में युवक समस्याओं के समाधान न होने पर टंकी पर चढ़ा।

  2. नाली, सड़क, विद्युतीकरण की मांग को लेकर लगाए 'भारत माता की जय' नारे।

  3. पुलिस और अधिकारियों के समझाने पर युवक सुरक्षित नीचे उतरा।

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। प्रार्थना पत्र देने के बाद भी समस्या समाधान न होने का आरोप लगाते हुए युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। बुधवार की सुबह 11 बजे हाटा नगरपालिका का वार्ड नं. दस निवासी युवक जैसे ही वार्ड स्थित पानी की टंकी पर चढ़ा भारत माता की जय आदि देशभक्ति के नारे जोर जोर से लगाने लगा। फिर शोर मचा कर भीड़ भी जुटाई और तब अपनी बात रखी।

वार्ड नं. दस इंदिरानगर वार्ड निवासी 35 वर्षीय विशाल करमहा रोड के किनारे स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। भारत माता की जय आदि नारे लगाने लगा। लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर पुलिस, नगर पालिका अध्यक्ष रामानंद सिंह, अधिशासी अधिकारी मीनू सिंह आदि पहुंचे।

उनके समझाने पर युवक किसी तरह नीचे उतरा तो बताया कि नाली सड़क व विद्युतीकरण के लिए कई बार प्रार्थना पत्र देने पर भी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में अपनी समस्या समाधान की मांग को लेकर पानी की टंकी चढ़ना पड़ा।

बता दें कि एक दिन पूर्व ही यानी कि बीते मंगलवार को हाटा कोतवाली के सकरौली में प्रेमी को जेल से छुड़वाने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती को नीचे उतरवाने में भीपुलिस को मशक्कत करनी पड़ी थी।

बिजली चोरी के विरुद्ध कार्रवाई, 24 कनेक्शन कटे

हाटा: अधिशासी अभियंता दुर्गेश यादव के नेतृत्व में बुधवार को विद्युत वितरण खंड हाटा में बिजली चोरी के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच में कुछ मीटरों की रीडिंग टेंपर्ड पाई गई। 13 लाख 6 हजार रुपये बकाया होने पर 24 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए। इसके अलावा, चार उपभोक्ताओं का लोड नियमानुसार बढ़ाया गया।

सघन चेकिंग के दौरान चोरी और अनियमितता पाए जाने पर तीन उपभोक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इस अभियान में सहायक अभियंता बलराम सिंह, उपखंड अधिकारी विवेक कुमार और बलदेव सिंह सहित अन्य टीम के सदस्य शामिल रहे। यह कार्रवाई बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए की गई है। 