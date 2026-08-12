कुशीनगर में खौफनाक वारदात: पिता-चाचा ने ली प्रेमी की जान, आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया हंगामा

संवाद सूत्र, गोबरहीं, (कुशीनगर)। आपत्तिजनक हाल में देख युवती के पिता व चाचा ने मिलकर प्रेमी को पीट-पीट कर मार डाला। हत्या के बाद शव का कमरे से घसीटते हुए सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। घटना के विरोध में स्वजन संग ग्रामीणों ने मंगलवार को सुबह छह बजे दोपहर 12 बजे तक सड़क जाम कर विरोध-प्रदर्शन किया।

लोगों के आक्रोश चलते शव को कब्जे में लेने में पुलिस के पसीने छूट गए और हल्का बल प्रयोग तक करना पड़ा। कसया के डुमरी चुरामन छपरा में मंगलवार को सामने आई इस घटना को लेकर गांव में अब भी तनाव बना हुआ है, पुलिस कैंप कर रही है। मुकदमा दर्ज कर आरोपित पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। चाचा घर छोड़ कर फरार है, दबिश दी जा रही है।

चार भाईयों में सबसे छोटे 24 वर्षीय मोहित मद्धेशिया का बगल के ही गांव की एक युवती से एक माह से प्रेम प्रसंग चला आ रहा था। सोमवार की रात युवती गांव के बाहर बने युवक के मकान में मिलने पहुंची थी। इसी दौरान युवती के पिता अरविंद गोंड अपने चचेरे भाई शैलेश गोंड के साथ वहां पहुंचे और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया।

दोनों ने मिलकर युवक की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से दो कंडोम और युवक का मोबाइल बरामद किया। मोबाइल में डायल नंबर के आधार पर पुलिस की छानबीन आगे बढ़ी तो हत्या की गुत्थी परत दर परत तुरंत खुलने लगी।

खबरें और भी





