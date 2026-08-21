कुशीनगर में शराब तस्करों के बीच विवाद में फायरिंग, पैर में लगी गोली

संवाद सूत्र, कप्तानगंज, (कुशीनगर)। बिहार के बगहा में शराब तस्करी के दर्ज एक मुकदमे को लेकर हुई कहासुनी के दौरान तस्कर ने फायरिंग कर दी। आरोप है कि गोली सामने खड़े हिस्ट्रीशीटर के पैर में जा लगी और वह गिर पड़ा। लोगों के सहयोग से उसे सीएचसी ले जाया गया, वहां से डाक्टरों ने मेडिकल कालेज रेफर कर दिया।

थाना कप्तानगंज के बनकटा गांव में गुरुवार देर रात हुई इस घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। हालांकि मेडिकल जांच में गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई। पुलिस भी मामले को संदिग्ध मान कर जांच कर रही है। गांव के सदानंद राय के यहां गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। देर रात तक लोगों के आने-जाने का क्रम लगा रहा। आयोजन में शामिल होने थाने के ही गांव सोहनी के 25 वर्षीय गोपाल दूबे भी आए थे, सदानंद व गोपाल पर जिले के अलावा बिहार के बगहा थाने में शराब तस्करी का मुकदमा पंजीकृत है। बताया जाता है रात लगभग 11 बजे सदानंद व गोपाल के बीच बगहा थाने में दर्ज मुकदमे को लेकर कहासुनी होने लगी। यह देख सदानंद के परिचित दो व्यक्ति आ गए।

आरोप है कि इसी बीच सदानंद ने तमंचे से गोपाल पर फायरिंग कर दी। इससे अफरा-तफरी मच गई। इधर फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए। खून से लथपथ युवक को देख लोग सन्न रह गए। कुछ ही देर में गोली चलने की खबर गांव में फैल गई। लोगों ने पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस के साथ पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की।

घायल को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया। स्वजन युवक को लेकर मेडिकल कालेज चले गए। कुछ ही समय में सीओ कसया डा.अजय कुमार सिंह ने भी मौके पर पहुंच घटना की जानकारी ली।

सीओ ने बताया कि प्राथमिक जांच में घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रख जांच कर रही है। घायल युवक के पिता की तहरीर पर आरोपित सदानंद राय व राजेश्वर यादव निवासी सोहनी व एक अज्ञात के विरुद्ध हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

27 अप्रैल को बगहा में दर्ज हुई थी प्राथमिकी

27 अप्रैल, 2026 को बगहा पुलिस द्वारा शराब लदी पिकअप पकड़ी गई थी। इस मामले में बगहा पुलिस ने सात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी। पिकअप सदानंद की थी। आरोपितों में गोपाल दुबे का नाम भी शामिल है। बगहा पुलिस गोपाल की तलाश में बीते दिनों उसके घर पर छापेमारी भी की थी।

चार वर्ष पूर्व गोपालगंज पुलिस ने भी सदानंद के पिकअप से शराब पकड़ी थी। इस मामले में वह जेल भी गया था। सादनंद मूल रूप से अहिरौली बाजार थाने के गांव भलुहा भलुही का रहने वाला है। बनकटा में उसकी ससुराल है, और वह नेवासा पर रहता है।