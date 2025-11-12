Kushinagar News: पंचतत्व में विलीन हुए ज्ञानेश्वर, अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़

संवाद सूत्र, बुद्धनगरी। कुशीनगर भिक्षु संघ के अध्यक्ष एबी ज्ञानेश्वर का मंगलवार को म्यांमार बुद्ध मंदिर परिसर में अंतिम संस्कार बौद्ध रीति- रिवाज से हुआ। पंचतत्व में विलीन हो गए। मुखाग्नि उनके उत्तराधिकारी भंते नंदका ने दी। उनका निधन 31 अक्टूबर को हुआ था। उनका पार्थिव म्यांमार मंदिर में दर्शनार्थ रखा गया था।

अंतिम संस्कार के पूर्व भंते सागरा ने उनका जीवन परिचय प्रस्तुत करते हुए बताया कि जन्म 10 नवंबर 1936 को म्यांमार में हुआ था। 1963 में कुशीनगर आए। गुरु भिक्षु चंद्रमणि के 1972 में निर्वाण के बाद म्यांमार मंदिर के चीफ बने। उन्हें 1977 में भारतीय नागरिकता मिली।

सुबह 10 बजे से म्यांमार बुद्ध मंदिर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनकी शव यात्रा निकाली गई। यह महापरिनिर्वाण बुद्ध मंदिर की परिक्रमा के बाद बुद्ध द्वार होते हुए कसया के गांधी चौक, दीवानी कचहरी, रामाभार स्तूप होते म्यांमार मंदिर परिसर में अंत्येष्टि स्थल पर पहुंची, जहां उनका बौद्ध रीति-रिवाज से दाह संस्कार हुआ। इस दौरान शोक धुन से बुद्ध स्थली गूंज उठी।