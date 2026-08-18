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नेपाल की बारिश से उफनाई नारायणी नदी, कुशीनगर में कटान और बाढ़ का खतरा

By Ajay K Shukla Edited By: Vivek Shukla
Updated: Tue, 18 Aug 2026 01:57 PM (IST)

नेपाल में भारी वर्षा से नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे दियारा क्षेत्र में कटान और रोहुआ नाला उफान पर है। कुशीनगर प्रशासन ने बाढ़ से निपटने की तैयारी तेज कर दी है, जबकि तटवर्ती गांवों में ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है।

जलभराव के कारण दियारा क्षेत्र में आवागमन में अब बनी परेशानी। जागरण

जलभराव के कारण दियारा क्षेत्र में आवागमन में अब बनी परेशानी। जागरण

HighLights

  1. नेपाल में वर्षा से नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ा, कटान जारी।

  2. दियारा क्षेत्र में रोहुआ नाला उफनाया, आवागमन बाधित।

  3. कुशीनगर प्रशासन ने बाढ़ से निपटने की तैयारी तेज की।

संवाद सूत्र, पनियहवा, (कुशीनगर)। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई वर्षा से नारायणी नदी के जलस्तर संग प्रवाह में वृद्धि हुई है। दियारा क्षेत्र में तेज धारा कटान करन लगी है। नदी के तीखे रुख से तटवर्ती गांवों के ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। वहीं बिहार के नौरंगिया से होकर दियारा की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित रोहुआ नाला भी उफना गया है। इससे ग्रामीणों की परेशानी और बढ़ गई है।

नारायणी की तेज धारा शिवपुर गांव के सामने कई हिस्सों में किनारों को काट रही है। कटान वाले स्थानों पर दबाव भी बढ़ गया है। ग्रामीण नदी के रुख को देखते हुए संभावित नुकसान को लेकर चिंतित हैं। दियारा क्षेत्र में पहले से आवागमन की समस्या बनी हुई है,ऐसे में जलस्तर में और वृद्धि होने पर मुश्किलें बढ़ने की आशंका है।

उधर, रोहुआ नाला में पानी बढ़ने से बिहार के नौरंगिया के रास्ते दियारा में आने-जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। नाला उफनाने के कारण सड़क पर पानी फैल गया है। इससे पैदल यात्रियों और दोपहिया वाहन चालकों को आवागमन में सावधानी बरतनी पड़ रही है।

ग्रामीण विनोद राजभर, मनीष, बिकाऊ, बेचन, रामप्यारे, बेचनी देवी, श्रींकांत का कहना है कि नारायणी का जलस्तर बढ़ने के साथ दियारा की स्थिति तेजी से बदली है। नदी का पानी बढ़ने पर सबसे पहले निचले हिस्सों और संपर्क मार्गों पर इसका असर दिखाई दे रहा है।

पशुपालकों को चारा लाने तथा किसानों को खेतों तक पहुंचने में भी परेशानी हो रही है। साथ ही जंगली जानवरों से खतरा बना हुआ है। एसडीओ मनोरंजन कुमार ने बताया कि, नेपाल में लगातार वर्षा क कारण जलस्तर में अभी और वृद्धि हो सकती है, तटवर्ती क्षेत्र के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

बाढ़ से पूर्व तैयारी, मंगाए जाएंगे एक हजार राशन किट
जासं, पडरौना: जिला प्रशासन ने संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारी पहले ही तेज कर दी है। आकस्मिक स्थिति में बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए एक हजार राशन किट मंगाए जाएंगे। प्रशासन की ओर से यह तैयारी विशेष रूप से छितौनी के दियारा क्षेत्र में बढ़ते पानी के दबाव को देखते हुए की जा रही है।

किट में जरूरत की खाद्य सामग्री रहेगी, जिससे बाढ़ की स्थिति में प्रभावित परिवारों को भोजन की समस्या का सामना न करना पड़े। जल स्तर बढ़ने की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक संसाधनों को भी तैयार रखने की कवायद तेज है। एडीएम वैभव मिश्र ने बताया कि, आपात स्थिति में लोगों को बिना देरी राहत उपलब्ध कराने को निर्देशित किया गया है, ताकि प्रभावितों को कोई दिक्कत न हो।

बढ़ते जलप्रवाह से बांध किनारे बसे ग्रामीणों की बढ़ी चिंता
नारायणी नदी में जलप्रवाह बढ़ने के साथ ही बांध किनारे बसे ग्रामीणों की चिंता बढ़ने लगी है। नदी की धारा कई स्थानों पर बांध से सटकर बह रही है। विभिन्न स्परों और उनके नोज पर पानी का दबाव बना हुआ है। सोमवार सुबह आठ बजे नदी का डिस्चार्ज 1.16 लाख क्यूसेक था, जो सुबह 11 बजे बढ़कर 1.29 लाख क्यूसेक पहुंच गया।

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पिपराघाट में नदी का जलस्तर 74.85 मीटर दर्ज किया गया, जबकि खतरे का निशान 76.20 मीटर है। इस तरह नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1.35 मीटर नीचे है। जलधारा बांध के करीब पहुंचने से संवेदनशील स्थानों पर कटान की आशंका बढ़ गई है।

‎एपी बांध के किमी 14.500 पर अहिरौलीदान के कचहरी टोले के सामने नारायणी नदी ब्लैक रोलिंग कर दबाव बना रही है। इससे आसपास के ग्रामीणों और दुकानदारों की चिंता बढ़ गई है। नोनियापट्टी के पास नदी और बांध के बीच बची भूमि में बोई गई फसलों पर भी कटान का खतरा मंडरा रहा है। बाघाचौर और बांकखास के सामने नदी बांध के किनारे तक पहुंच गई है। जवहीं दयाल के सामने कई टोले पानी की गिरफ्त में आ गए हैं।

एपी बांध पर कट एंड टू के पास तथा बीरवट कोन्हवलिया के सामने भी नदी का दबाव बना हुआ है। नारवाजोत बांध के किनारे बसे पिपराघाट के देवनारायण टोला, दहारी टोला, भंगी टोला, तेजू टोला, नारवाजोत और डकुहव टोला के ग्रामीण भी नदी की धारा देखकर सहमे हुए हैं। एसडीओ दीप रतन सिंह ने कहा कि जलस्तर बढ़ने से कटान अभी भूमिगत स्तर पर हो रही है। बांध सुरक्षित है और फिलहाल खतरे जैसी स्थिति नहीं है।