दूसरी पत्नी को जमीन दी तो भड़की पहली पत्नी, कुशीनगर में पति की गला रेतकर हत्या

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। नेबुआ नौरंगिया थाना के जंगल जगदीशपुर के टोला मदरहवा गांव निवासी 50 वर्षीय ओमप्रकाश राजभर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। शुक्रवार को जमीनी विवाद में पहली पत्नी ने दिया घटना को अंजाम।

बताया जा रहा है कि दूसरी पत्नी को जमीन देने को लेकर चल रहा था। एएसपी केशव कुमार ने बताया कि, प्रथमदृष्टया जमीनी विवाद का मामला सामने आ रहा है, लेकिन जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।