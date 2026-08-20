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कुशीनगर में बालू माफिया के ट्रक ने सिपाही को कुचला, गंभीर रूप से घायल

By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
Updated: Thu, 20 Aug 2026 11:41 AM (IST)

कुशीनगर में बालू लदे ट्रक ने रोकने का प्रयास कर रहे सिपाही बृजेश मणि त्रिपाठी को कुचलने की कोशिश की, जिससे उनका बायां पैर बुरी तरह कुचल गया। चालक ने सिपाही को टक्कर मारकर भागने का दुस्साहस किया, लेकिन पुलिस ने बाद में बिहार में ट्रक को पकड़ लिया।

क्षतिग्रस्त बाइक। जागरण

क्षतिग्रस्त बाइक। जागरण

HighLights

  1. बालू लदे ट्रक ने सिपाही को कुचलने का प्रयास किया।

  2. सिपाही बृजेश मणि त्रिपाठी का बायां पैर बुरी तरह कुचला।

  3. पुलिस ने बिहार में फरार ट्रक चालक को पकड़ा।

संवादसूत्र, सलेमगढ़, (कुशीनगर)। बिहार से उत्तर प्रदेश में आ रहे लाल बालू लदे ट्रक को रोकने का प्रयास कर रहे सिपाही को चालक ने कुचलने का दुस्साहसिक प्रयास किया। ट्रक की ठोकर से बाइक समेत सड़क पर गिरे सिपाही के ऊपर चालक ने ट्रक चढ़ा दिया। उसका बायां पैर ही पहिए के नीचे आया, जिससे पैर बुरी तरह कुचल गया। बाइक भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गंभीर रूप से घायल सिपाही को पुलिसकर्मी निजी वाहन से गोरखपुर के निजी अस्पताल ले गए, जहां उसका उपचार चल रहा है।

‎घटना तरयासुजान थाना क्षेत्र के बहादुरपुर पुलिस चौकी अंतर्गत हाईवे पर सलेमगढ़ के सिअरहा गांव के पास बुधवार रात करीब दो बजे हुई। सुल्तानपुर जिले के निवासी 24 वर्षीय बृजेश मणि त्रिपाठी 2025 बैच के सिपाही हैं। उनकी पहली तैनाती दो माह पूर्व ही बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा स्थित बहादुरपुर पुलिस चौकी पर हुई थी।

बुधवार रात वह पुलिस टीम के साथ बिहार से उत्तर प्रदेश आने वाले लेन पर ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान बिहार की ओर से लाल बालू लदा ट्रक आया। पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ट्रक रोकने के बजाय तेज गति से उत्तर प्रदेश की ओर भागने लगा। सिपाही बृजेश बाइक से अकेले ही ट्रक का पीछा करने लगे।

सलेमगढ़ निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पूर्वी कट पर सिअरहा गांव के पास उन्होंने ट्रक को रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि चालक ने दुस्साहस करते हुए सिपाही की बाइक में ठोकर मार दी। बाइक समेत सिपाही सड़क पर गिर गए। इसके बाद चालक ने उनके ऊपर ही ट्रक चढ़ा दिया। पहिए के नीचे बायां पैर आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक हाईवे के कट से ट्रक मोड़कर दूसरे लेन से बिहार की ओर भाग निकला।

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सूचना मिलते ही बहादुरपुर चौकी व तरयासुजान थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सिपाही को निजी वाहन से गोरखपुर भेजा। रात में ही सीओ तमकुहीराज जयंत यादव और एसएचओ नितिन रघुनाथ भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस टीम ने पीछा कर बिहार के बथनाकुट्टी हाईवे पर बालू लदे ट्रक को पकड़ लिया। सीओ ने बताया कि मामले में गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है और घायल सिपाही का उपचार कराया जा रहा है।