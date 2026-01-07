Weather Update: आज से दो दिन तक कुशीनगर में ठंड का ऑरेंज अलर्ट, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी रहेगी 'जीरो'

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। आज से दो दिन यानी कि बुधवार व गुरुवार को कड़ाके की ठंड को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान शीतलहर का प्रकोप भी रहेगा। अगले 48 घंटों में न केवल तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, बल्कि कोहरा व बदली संग सर्द पछुआ हवा जनजीवन को प्रभावित करेगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान के पांच डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है।

मौसम विज्ञान केंद्र सरगटिया के पूर्वानुमान के अनुसार, इन दो दिनों में अधिकतम तापमान 14 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जिससे दिन में भी कंपकंपी महसूस होगी। वहीं, न्यूनतम तापमान पांच से छह डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है, जो रात और सुबह की ठंड को और अधिक बढ़ा देगा।

आसमान में बादल छाए रहेंगे, ऐसे में धूप निकलने की संभावना न के बराबर रहेगी। सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता 95-9 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है, ऐसे में शून्य दृश्यता की स्थिति भी बन सकती है। शाम के समय भी आर्द्रता 77-90 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी रहेगी।

कोहरे के कारण यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी आशंका है। प्रशासन ने वाहन चालकों को फॉग लाइट का उपयोग करने और धीमी गति से चलने की हिदायत दी है। इन दो दिनों छह से नौ किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी हवा भी चलेगी। ये ठंडी हवा 'चिल फैक्टर' को बढ़ाएगी, जिससे वास्तविक तापमान से भी अधिक ठंड महसूस होगी। मौसम विभाग के अनुसार, पहाड़ों से आने वाली इन शुष्क और ठंडी हवाओं के कारण शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी।



ठंड से ऐसे करें बचें

चिकित्सकों के अनुसार इस दौरान ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनें। शरीर को पूरी तरह ढंक कर रखें और बाहर निकलते समय सिर और कान जरूर ढंकें। वृद्ध और बच्चे विशेष रूप से सावधान रहें, क्योंकि यह मौसम सांस और हृदय संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है।

पाले और कोहरे से बचाने के लिए 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सल्फर पाउडर का प्रयोग करें। राख छिड़कें, बोरवेल के माध्यम से नियमित रूप से फसलों की सिंचाई करें, खेतों के आसपास उगने वाले अवांछित खरपतवारों को जलाएं और धान या गेहूं के भूसे से मल्चिंग करें।