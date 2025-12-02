बिना नियमों का पालन किए हो रहा है कोचिंग सेंटर का संचालन, विद्यार्थियों की सुरक्षा पर खतरा

जागरण संवाददाता, सेवरही। तहसील के सेवरही, तमकुही व दुदही क्षेत्रों में संचालित कोचिंग सेंटर व डिजिटल लाइब्रेरियों में सुरक्षा मानकों की भारी कमी सामने आ रही है। बिना अनुमति, बिना पंजीकरण व बिना सुरक्षित भवन व्यवस्था के कई संस्थान खुले रूप में चल रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास व सुरक्षा के अभाव में भीड़भाड़ वाले छोटे कमरों में बड़ी संख्या में बच्चों को बैठाया जाना किसी गंभीर हादसे का कारण बन सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकांश इमारतें मानकों के अनुरूप नहीं बनीं। गर्मी में अव्यवस्थित वायरिंग व बढ़ते विद्युत भार के कारण आग लगने की आशंका और अधिक हो जाती है। कई कोचिंग सेंटर विद्यालय समय में ही शुरू हो जाते हैं, जिससे पास के स्कूलों की उपस्थिति प्रभावित होती है व नियमित पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ता है।

नियमों के अनुसार मजबूत भवन, पर्याप्त वेंटिलेशन, रोशनी, शौचालय, अग्नि सुरक्षा, हर 20 छात्रों पर एक प्रशिक्षित शिक्षक, मानसिक परामर्श, करियर मार्गदर्शन, शुल्क में पारदर्शिता व बीच में कोर्स छोड़ने पर 10 दिनों में शेष राशि लौटाना अनिवार्य है, किंतु इनका पालन लगभग न के बराबर है।