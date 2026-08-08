कुशीनगर में कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख

संवाद सूत्र, कप्तानगंज, (कुशीनगर)। आजाद चौक स्थित कपड़े की दुकान में शनिवार की रात दो बजे अचानक लगी आग से चौरहे पर अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटों को देख दुकान के ऊपर दो मंजिल पर रह रहा दुकानदार का परिवार बदहवासी की हालत में भाग कर बाहर निकला।

चीख पुकार सुनकर भीड़ जुट गई तो पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सकी। इससे आग ऊपर के कमरों व अगल-बगल तो नहीं फैल सकी, लेकिन दुकान में रखे कपड़े व सामान जलकर राख हो गए। अंदर रखी बाइक भी जल गई। आग का कारण प्राथमिक रूप से शार्ट-सर्किट माना जा रहा है।