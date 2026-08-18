कुशीनगर में ढाई साल के बच्चे का अपहरण, पांच घंटे में सकुशल बरामद

जागरण संवाददाता, पडरौना। दरवाजे से ढा़ई वर्षीय बच्चे के सनसनीखेज अपहरण की घटना को लेकर पुलिस पांच घंटे तक परेशान रही। आरोपित के घर से बरामदगी के बाद स्वजन को सकुशल वापस लौटाया लेकिन, आरोपित घर से फरार होने में सफल रहा। इससे घटना के पीछे का कारण मालूम नहीं हो सका। थाना रवींद्रनगर धूस के जानकी नगर मे सोमवार की दोपहर बाद लगभग तीन बजे जान पहचान के अधेड़ द्वारा की गई इस घटना को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गरम है। आरोपित की तलाश में लगी पुलिस की पांच टीमें दबिश दे रहीं हैं।

थाना रवींद्रनगर धूस के जानकीनगर निवासी संदीप शर्मा की कसया-पडरौना मार्ग पर मकान है। दोपहर में उनके घर ट्रैक्टर खरीद कर आया। देर शाम तक आसपास के लोग दरवाजे पर आते रहे। दोपहर बाद करीब तीन बजे उनके गांव के ही एक व्यक्ति के घर ट्रैक्टर चलाने वाला राममिलन निवासी बगहवा थाना धनहा जिला पश्चिमी चंपारण बिहार बाइक से आया। दरवाजे पर खेल रहे संदीप के ढाई वर्ष के बच्चे बालाजी उर्फ अतुल को बाजार ले जाने की बात कह साथ ले गया।

तीन घंटे बाद बच्चे को न देख स्वजन छह बजे फोन किए तो उसने कहा कि वह बच्चे को बर्गर खिला रहा, कुछ ही देर में आ जाएगा। लगभग एक घंटे बीत गए और वह नहीं आया। परेशान स्वजन जब फोन किए तो उसका नंबर बंद मिला। अनहोनी की आशंका से घिरे स्वजन ने इसकी सूचना पुलिस को दी।