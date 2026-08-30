कुशीनगर के छोटी गंडक पुल में दरारें, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

संवाद सूत्र, रगड़गंज, (कुशीनगर)। रामकोला ब्लाक के कुस्महां गांव के रगड़गंज बाजार के समीप छोटी गंडक नदी पर बने पुल के स्लैब में दरार पड़ गया है। इसको लेकर ग्रामीण सहमें हुए हैं, उन्हें दुर्घटना का डर सताता है। रामकोला-मथौली मार्ग से जुड़े इस पुल से प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं। भारी वाहन भी आते-जाते हैं, अगर समय रहते अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो कभी भी हादसा हो सकता है।

क्षेत्र के नवनीत सिंह, पूर्व प्रधान रामा जायसवाल, रमन शाही, इकबाल अहमद, रंजीत यादव, अरुण सक्सेना, राजीव कुशवाहा, राजन कुमार आदि ने बताया कि पुल के स्लैब के हर ज्वाइंट पर दरार पड़ गई है जो धीर-धीरे चौड़ी होती जा रही है। दरार से नीचे देखने पर नदी की जलधारा स्पष्ट रूप से दिखती है।

उन्होंने कहा कि अगर विभाग के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में हादसा से इंकार नहीं किया जा सकता है। कई जगहों से रेलिंग की सरिया अराजक तत्वों ने निकाल लिया है, इससे रेलिंग के क्षतिग्रस्त होने का डर सता रहा है।