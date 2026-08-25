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कुशीनगर में कॉलेज से घर लौट रही छात्राओं को कार ने रौंदा, दो की मौत, एक गंभीर

By Digital Desk Edited By: Shivam Yadav
Updated: Tue, 25 Aug 2026 04:59 PM (IST)

कुशीनगर में विद्यावती देवी महिला महाविद्यालय की छात्राओं को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसमें दो छात्राओं निशा और अनामिका की मौके पर ही मौत हो गई।

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HighLights

  1. तेज रफ्तार कार ने छात्राओं को टक्कर मारी।

  2. दो छात्राओं निशा और अनामिका की मौत हुई।

  3. एक छात्रा गंभीर रूप से घायल, दो युवक पकड़े गए।

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। विद्यावती देवी महिला महाविद्यालय झरही से पढ़ कर घर जा रही छात्राओं को मंगलवार दोपहर बाद साढ़े चार बजे बिहार के कटया से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी।

दो छात्राओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तीसरी छात्रा की हालत भी गंभीर बनी हुई है। दुर्घटना के बाद भाग रहे कार सवार दो युवकों को लोगों ने दौड़ा कर पकड़ लिया। मरने वाली छात्राओं के नाम 23 वर्षीय निशा व 24 वर्षीय अनामिका बताए जा रहा हैं। पता मालूम करने में तमकुहीराज थाना पुलिस जुटी हुई है।

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