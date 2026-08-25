कुशीनगर में कॉलेज से घर लौट रही छात्राओं को कार ने रौंदा, दो की मौत, एक गंभीर

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। विद्यावती देवी महिला महाविद्यालय झरही से पढ़ कर घर जा रही छात्राओं को मंगलवार दोपहर बाद साढ़े चार बजे बिहार के कटया से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी।

दो छात्राओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तीसरी छात्रा की हालत भी गंभीर बनी हुई है। दुर्घटना के बाद भाग रहे कार सवार दो युवकों को लोगों ने दौड़ा कर पकड़ लिया। मरने वाली छात्राओं के नाम 23 वर्षीय निशा व 24 वर्षीय अनामिका बताए जा रहा हैं। पता मालूम करने में तमकुहीराज थाना पुलिस जुटी हुई है।