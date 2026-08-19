कुशीनगर के राजकीय बौद्ध संग्रहालय की बदलेगी सूरत, 17.59 करोड़ रुपए से बनेगा आधुनिक

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर स्थित राजकीय बौद्ध संग्रहालय अब नए और आधुनिक स्वरूप में नजर आएगा। संस्कृति विभाग की ओर से संग्रहालय के सौंदर्यीकरण, आधुनिकीकरण और सुविधाओं के विकास का कार्य शुबीते 12 जुलाई से शुरू कियाा गया है। परियोजना की मूल स्वीकृति 22.53 करोड़ रुपये है, जबकि कार्य के लिए अनुबंधित लागत 17.59 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।

परियोजना का कार्य 11 जनवरी 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम चरण में परियोजना के लिए तीन करोड़ रुपये मिल चुके हैं। इसके तहत संग्रहालय को आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रस्तुतीकरण से जोड़ा जाएगा। इसमें इंटीरियर फिनिशिंग, सीसीटीवी सर्विलांस एवं सिक्योरिटी सिस्टम, आंतरिक और बाहरी प्रकाश व्यवस्था, साइनेज एवं ग्राफिक्स पैनल, ऑडियो-विजुअल और इंटरएक्टिव सिस्टम विकसित किए जाएंगे।

कुशीनगर के पर्यटन को मिलेगी गति इसके साथ ही कंटेंट डेवलपमेंट, आडियो एवं पीए सिस्टम, सेट्स, आर्टवर्क, डायरामा और आर्ट इंस्टालेशन का कार्य भी प्रस्तावित है। सिविल कार्यों के साथ एचवीएसी, इलेक्ट्रिकल, स्कल्पचर और लैंडस्केपिंग से जुड़े कार्य भी कराए जाएंगे।

इन सुविधाओं के जरिये प्राचीन धरोहरों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से पर्यटकों के सामने अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की मंशा है। संग्रहालय में बौद्ध, जैन और कुशीनगर तथा आसपास के क्षेत्रों में पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त प्राचीन काल की महत्वपूर्ण धरोहरें संरक्षित हैं।