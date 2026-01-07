कुशीनगर में बोदरवार से सिधावल मार्ग का होगा चौड़ीकरण, 31 करोड़ रुपये स्वीकृत
कुशीनगर में बोदरवार से सिधावल चौराहे तक लगभग 10 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण को शासन ने 31 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। सड़क की चौड़ाई 7 से 10 मीटर की जा ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, कप्तानगंज। बोदरवार से सिधावल चौराहे तक मार्ग के चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है। लगभग 10 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण को शासन ने हरी झंडी देते हुए 31 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। इसकी चौड़ाई सात से बढ़ाकर 10 मीटर की जाएगी। इससे बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी।
यह मार्ग कुशीनगर जनपद के उत्तरी व पश्चिमी हिस्से के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पडरौना, रामकोला, कप्तानगंज, नेबुआ नौरंगिया, खड्डा आदि ब्लाकों के सैकड़ों गांवों के लोग पिपराइच होकर गोरखपुर जाते-आते हैं। महराजगंज व बिहार के लोगों के लिए भी यह मार्ग सुलभ रहता है। मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण बड़े वाहनों के आवागमन के दौरान परेशानी होती है, जाम की समस्या खड़ी हो जाती है। चौड़ीकरण के बाद यातायात सुगम होगा, जाम की समस्या का भी समाधान हो जाएगा।
लोक निर्माण विभाग की ओर से कप्तानगंज-पिपराइच मार्ग के 20 किलोमीटर चौड़ीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। बोदरवार से सिधावल चौराहे तक 10 किलोमीटर चौड़ीकरण की स्वीकृति मिली है। शेष 10 किलोमीटर के लिए आगे अनुमति मिलने की संभावना जताई जा रही है। सहायक अभियंता अविनाश मिश्रा ने बताया कि धन अवमुक्त होते ही निविदा की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण शुरू कराया जाएगा।
शासन की स्वीकृति मिलने पर नागरिकों में प्रसन्नता
बोदरवार से सिधावल चौराहे तक सड़क के चौड़ीकरण की जानकारी होने पर नागरिकों में प्रसन्नता है। धर्मराज सिंह, रमेश सिंह, ओंकार नाथ मिश्रा, विजेंद्र उपाध्याय, राजकुमार पांडेय, सुनील पांडेय, सर्वेश कन्नौजिया, राजन पांडेय आदि ने कहा कि सड़क का चौड़ीकरण होने से आवागमन आसान होगा। व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और अधिक सुगम होगी। क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।
चौड़ा किया जाएगा मवन नाला पर बना पुल
कप्तानगंज: पिपराइच-कप्तानगंज मार्ग को क्रास कर रहे मवन नाला पर मेहड़ा गांव के सामने बने पुल के चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके चौड़ीकरण के लिए तीन करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। पुल संकरा होने के कारण यहां अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं।
अमरनाथ शुक्ला, गोलू मिश्रा, वीरेंद्र मद्धेशिया, प्रमोद मद्धेशिया, करमजीत सिंह, रोहित वर्मा, मनीष मिश्रा, हरिओम मिश्रा, श्याम सिंह, गोकुल यादव आदि ने कहा कि पुल के चौड़ीकरण बड़े वाहनों का आवागमन सुगम होगा। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अविनाश मिश्रा ने बताया कि मवन नाला पर मेहड़ा पुल के चौड़ीकरण के लिए धन स्वीकृत हो गया है।
