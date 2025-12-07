UP के इस शहर में मसाज की आड़ में चल रहा था गंदा काम, पुलिस ने मारा छापा; मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, कसया। मसाज की आड़ में कसया में गंदा धंधा चल रहा था। सूचना पर पुलिस ने गोपालगढ़ ओवर ब्रिज के समीप एक स्पा सेंटर में छापेमारी की तो दो युवती और एक युवक आपत्तिजनक स्थिति में मिले। पुलिस टीम उनकों हिरासत में ले ली। माैके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। सेंटर को सील कर दिया गया। कार्रवाई के बाद नगर के अन्य स्पा सेंटरों पर ताले लग गए।

पुलिस को कुछ दिनों से कल्याणम स्पा एंड सलून नामक सेंटर में मसाज की आड़ में अवैध गतिविधि संचालित होने की सूचना मिल रही थी। इस शिकायत के आधार पर शनिवार को थानाध्यक्ष अभिनव मिश्र ने पुलिस टीम के साथ छापामारी की। इस दौरान एक कमरे में दो युवती व एक युवक आपत्तिजनक स्थिति में मिले।