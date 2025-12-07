UP के इस शहर में मसाज की आड़ में चल रहा था गंदा काम, पुलिस ने मारा छापा; मची अफरा-तफरी
कसया में मसाज की आड़ में चल रहे अवैध धंधे का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। गोपालगढ़ के पास एक स्पा सेंटर पर छापेमारी में दो युवतियां और एक युवक आपत्तिजनक हा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कसया। मसाज की आड़ में कसया में गंदा धंधा चल रहा था। सूचना पर पुलिस ने गोपालगढ़ ओवर ब्रिज के समीप एक स्पा सेंटर में छापेमारी की तो दो युवती और एक युवक आपत्तिजनक स्थिति में मिले। पुलिस टीम उनकों हिरासत में ले ली। माैके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। सेंटर को सील कर दिया गया। कार्रवाई के बाद नगर के अन्य स्पा सेंटरों पर ताले लग गए।
पुलिस को कुछ दिनों से कल्याणम स्पा एंड सलून नामक सेंटर में मसाज की आड़ में अवैध गतिविधि संचालित होने की सूचना मिल रही थी। इस शिकायत के आधार पर शनिवार को थानाध्यक्ष अभिनव मिश्र ने पुलिस टीम के साथ छापामारी की। इस दौरान एक कमरे में दो युवती व एक युवक आपत्तिजनक स्थिति में मिले।
उन्हें हिरासत में ले लिया। संचालक से सेंटर का वैध कागजात मांगा तो वह प्रस्तुत नहीं कर सका। कमरों की तलाशी ली गई तो हुक्का सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। पुलिस ने मजिस्ट्रेट को बुलाकर सेंटर को सील करा दिया।
यह भी पढ़ें- '40 हजार दो नहीं तो फंस जाओगे', जालसाज ने क्राइम ब्रांच लखनऊ का SHO बताकर फोन पर युवक से मांगा पैसा
छापामारी की खबर नगर में फैलते ही अन्य स्पा सेंटरों के शटर डाउन हो गए और ताले लटक गए। कार्रवाई को लेकर होटल संचालकों में भी दिन भर हड़कंप मचा रहा है।
थानाध्यक्ष ने बताया कि छापेमारी में दो युवती और एक युवक हिरासत में लिए गए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। सेंटर को सील कर दिया गया है। मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।