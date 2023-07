घटना के पीछे पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर चला आ रहा विवाद बताया जा रहा है। घटना के बाद हत्यारोपित फरार हैं। एसपी धवल जायसवाल एएसपी रितेश कुमार सिंह ने गांव पहुंच कर मामले की जानकारी ली। प्रभारी निरीक्षक को आवश्यक निर्देश दिया। एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि आरोप‍ियों की तलाश में चार टीमें लगाई गईं हैं जल्द ही आरोपित गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।

पडरौना, जागरण संवाददाता। रवींद्रनगर थाने के माघी विशुनपुरा में बुधवार की शाम धारदार हथियार से गला रेतकर युवती की हत्या कर दी गई। घटना के पीछे पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर चला आ रहा विवाद बताया जा रहा है। घटना के बाद हत्यारोपित फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। क्‍या है पूरा मामला? बताया जाता है कि गांव के रामगति व योगेंद्र सौतेले भाई हैं। रामगति की मृत्यु पहले हो चुकी है। पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर रामगति की पत्नी संगीता और योगेंद्र के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। संगीता अपनी छोटी पुत्री के साथ गोरखपुर में रहती हैं। वहीं, बड़ी बेटी 22 वर्षीय अंशिका पडरौना में निजी हास्पिटल में नौकरी करती है और यहीं किराए का कमरा लेकर अकेले रहती हैं। शाम को पांच बजे वह स्कूटी से गांव गई थी। युवती की मौके पर ही मौत आसपास के लोगों से मिलने के बाद वह घर से 100 मीटर की दूरी पर स्थित घोट्ठा, पशु बांधने और लकड़ी आदि रखने का स्थान पर जा रही थी। तभी योगेंद्र अपने तीन पुत्रों के साथ आया और अंशिका के गले पर धारदार हथियार से प्रहार कर दिया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। आरोप‍ियों की ग‍िरफ्तारी के ल‍िए लगी चार टीमें कुछ ही समय में हत्या की खबर पूरे गांव में फैल गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। लोगों के आने से पूर्व आरोपित फरार हो गया। कुछ ही समय में पुलिस आ गई। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मिश्र ने घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। एसपी धवल जायसवाल, एएसपी रितेश कुमार सिंह ने गांव पहुंच कर मामले की जानकारी ली। प्रभारी निरीक्षक को आवश्यक निर्देश दिया। एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि आरोप‍ियों की तलाश में चार टीमें लगाई गईं हैं, जल्द ही आरोपित गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।

Edited By: Vinay Saxena