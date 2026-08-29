नेपाल की बाढ़ अपने साथ कुशीनगर बहा लाई 60 किलो की मछली, देखते ही देखते सोशल मीडिया पर हो गई वायरल

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। नेपाल में हुई जल त्रासदी के बाद यूपी के खड्डा के हनुमानगंज गांव के सामने नारायणी नदी में एक विशालकाय मछली मिलने से इलाके में चर्चा का माहौल बन गया। मछली को देखने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।

लोगों ने मछली के साथ फोटो और वीडियो भी बनाए, जो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहे हैं। बता दें कि हनुमानगंज निवासी प्रीतम मद्धेशिया सुबह नदी के किनारे गए थे। इसी दौरान उनकी नजर नदी के तट पर पड़ी एक बड़ी मछली पर गई।