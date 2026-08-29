नेपाल की बाढ़ अपने साथ कुशीनगर बहा लाई 60 किलो की मछली, देखते ही देखते सोशल मीडिया पर हो गई वायरल
नेपाल में जल त्रासदी के बाद कुशीनगर की नारायणी नदी में 50-60 किलो की विशाल मछली मिली, जिसे देखने के ...और पढ़ें
HighLights
नेपाल त्रासदी के बाद नारायणी नदी में मिली विशाल मछली।
कुशीनगर के हनुमानगंज में 50-60 किलो की मछली का मिलना।
मछली देखने उमड़ी भीड़, फोटो-वीडियो हुए वायरल।
जागरण संवाददाता, कुशीनगर। नेपाल में हुई जल त्रासदी के बाद यूपी के खड्डा के हनुमानगंज गांव के सामने नारायणी नदी में एक विशालकाय मछली मिलने से इलाके में चर्चा का माहौल बन गया। मछली को देखने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।
लोगों ने मछली के साथ फोटो और वीडियो भी बनाए, जो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहे हैं। बता दें कि हनुमानगंज निवासी प्रीतम मद्धेशिया सुबह नदी के किनारे गए थे। इसी दौरान उनकी नजर नदी के तट पर पड़ी एक बड़ी मछली पर गई।
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उन्होंने दो-तीन अन्य लोगों की मदद से मछली को पकड़ लिया। इसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और लोग विशाल मछली को देखने के लिए पहुंचने लगे। लोगों ने मछली का वजन लगभग 50 से 60 किलो तक होने की बात कही।