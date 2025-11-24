गन्ना पेराई सत्र 2025-26 के लिए किसान इस बात का खास रखें ध्यान, नहीं तो रद हो जाएगी पर्ची

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। दी यूपी चीनी मिल सेवरही के पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना पर्चियां अब केवल एसएमएस के माध्यम से भेजी जा रही हैं। इसके लिए किसानों को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर को सक्रिय व इनबॉक्स खाली रखना आवश्यक है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सेवरही केन यूनियन के सचिव हरिश्चंद्र चौरसिया ने बताया कि अब तक मिल क्षेत्र के किसानों को 7100 एसएमएस के माध्यम से पर्चियां भेज दी गई हैं, लेकिन बड़ी संख्या में संदेश फेल हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण मोबाइल का स्विच ऑफ होना, नेटवर्क उपलब्ध न होना, एसएमएस इनबॉक्स का भरा होना, नंबर पर डू नॉट डिस्टर्ब (डीएनडी) एक्टिव होना या नंबर गलत होना बताया गया है।

मोबाइल फोन के माध्यम से चीनी मिल से 6000 किसान जुड़े हैं।उन्होंने कहा कि पंजीकृत मोबाइल बंद होने पर दो घंटे बाद गन्ना पर्ची स्वतः निरस्त हो जाएगी। इसलिए किसान मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस रखें व फोन हमेशा चार्ज स्थिति में रखें। यदि किसी किसान का मोबाइल नंबर बदल गया है या गलत दर्ज है, तो वह गन्ना समिति के माध्यम से अपडेट करा सकता है।