Kushinagar News: पूर्व राज्यमंत्री का काफिला रोकने पर दारोगा समेत चार पुलिसकर्मी लाइनहाजिर, ये है पूरा मामला

पूर्व राज्यमंत्री अरविंद राजभर मारपीट में घायल बुजुर्ग की मृत्यु के बाद आश्रितों को सांत्वना देने पडरौना आए थे। इसी दौरान लौटते समय उनकी गाड़ी रोक दी गई थी। यहां से निकलने के बाद मंत्री ने घटना की जानकारी दी थी। एसपी धवल जायसवाल ने मामले की जांच कराई। जिसके बाद दारोगा बीट पुलिस अधिकारी तथा कांस्टेबल को लाइनहाजिर किया गया।

पूर्व राज्यमंत्री का काफिला रोकने पर दारोगा समेत चार पुलिसकर्मी लाइनहाजिर। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पडरौना (कुशीनगर), जागरण संवाददाता। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महासचिव व पूर्व राज्यमंत्री अरविंद राजभर के काफिला रोके जाने के मामले में क्षेत्र के दारोगा प्रभात यादव, बीट पुलिस अधिकारी पवन कुशवाहा तथा शिशिर पांडेय व कांस्टेबल अनुराग को लापरवाही बरतने के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया गया है। एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि पूर्व राज्यमंत्री के काफिला रोके जाने के मामले का संज्ञान लेकर जांच कराई जा रही है। जांच में प्राथमिक दृष्टया क्षेत्र के दारोगा, बीट पुलिस अधिकारी तथा कांस्टेबल की लापरवाही पाए जाने पर सभी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। यह था मामला पूर्व राज्य मंत्री पडरौना कोतवाली के चिरवहिया गांव में मारपीट की घटना में मरे विश्वनाथ राजभर के घर शुक्रवार की शाम सांत्वना देने पहुंचे थे। करीब साढ़े सात बजे उनका काफिला गांव से बाहर निकला। इस बीच गांव के कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को रोक दी। घटना की जानकारी दी और पूर्व प्रधान पर लगाए जा रहे आरोप को निराधार बताया। भीड़ से निकलने के बाद पूर्व राज्यमंत्री ने ट्विट कर काफिले की एक गाड़ी को रोक दबंगों द्वारा क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाते हुए सीएम, मुख्य सचिव तथा डीजीपी को जानकारी दी थी। हटाए गए विवेचक, निरीक्षक संजय शाही को मिली विवेचना एसपी धवल जायसवाल ने अपहरण सामूहिक दुष्कर्म के मुकदमे के विवेचक उप-निरीक्षक प्रविंद्र राय से विवेचना हटाकर निरीक्षक संजय शाही को विवेवना सौंपी है। एसपी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा। आरोपितों के नंबरों का सीडीआर निकलवा रही पुलिस युवती को अपहृत कर सामूहिक दुष्कर्म की घटना में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपितों के माेबाइल नंबरों का पुलिस सीडीआर निकलवा रही है। ताकि यह पता चल सके कि घटना वाले दिन व उसके बाद आरोपितों की किन-किन नंबरों पर कब कब बात हुई है।

Edited By: Pragati Chand