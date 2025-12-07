डाल में आया कम चढ़ावा तो बिना शादी के लौटी बारात, घंटों चली पंचायत लेकिन नहीं बनी बात
एक शादी में दहेज (चढ़ावा) कम मिलने पर बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई। लड़की के परिवार ने अपनी क्षमता के अनुसार चढ़ावा दिया था, लेकिन लड़के वाले अधिक क ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, सुकरौली। डाल में कम चढ़ावा लाने से नाराज कन्या पक्ष के लोगों ने दूल्हा व उसके स्वजन को बंधक बना लिया। पुलिस के आने पर दूल्हा छूट सका तो दोनों पक्षों को समझा कर मामला शांत कराया। मामला हाटा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार की रात तब हुई जब एक बरात पहुंची। कुछ ही देर बाद बारात को बैरंग वापस लौटना पड़ा।
कप्तानगंज थाना के एक गांव के युवक की शादी हाटा कोतवाली के एक गांव निवासी युवती तय थी। शुक्रवार को गाजे बाजे के साथ बरात पहुंची तो वधू पक्ष ने वर पक्ष का भरपूर स्वागत किया। द्वार पूजा के बाद विवाह की रस्म शुरू होने के साथ ही बराती भी भोजन करने लगे।
कन्या परीक्षण के दौरान वर पक्ष द्वारा डाल में कम जेवर, कपड़े व मात्र दो साड़ी लाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। कन्या पक्ष के लोगों ने दूल्हे के साथ कुछ लोगों को घर पर रोक लिया। दूल्हे के पिता ने पीआरवी को इसकी सूचना दी। काफी प्रयास के बाद दोनों पक्ष के राजी न होने पर दोनों पक्ष के लोगों को थाने ले जाया गया।
यह भी पढ़ें- फर्जी जमानत मामले में लापरवाही बरतने पर दो कोर्ट मोहर्रिर निलंबित, विभागीय जांच के आदेश
बात नहीं बनने पर दूल्हे को बिना शादी किये ही वापस लौटना पड़ा। प्रभारी कोतवाल राम चरण सरोज ने बताया कि रात में दोनों पक्षों को थाने लाया गया था। शादी करने पर राजी नहीं हुए। समझाकर दोनों पक्षों को घर भेज दिया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।