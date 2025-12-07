डाल में आया कम चढ़ावा तो बिना शादी के लौटी बारात, घंटों चली पंचायत लेकिन नहीं बनी बात

संवाद सूत्र, सुकरौली। डाल में कम चढ़ावा लाने से नाराज कन्या पक्ष के लोगों ने दूल्हा व उसके स्वजन को बंधक बना लिया। पुलिस के आने पर दूल्हा छूट सका तो दोनों पक्षों को समझा कर मामला शांत कराया। मामला हाटा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार की रात तब हुई जब एक बरात पहुंची। कुछ ही देर बाद बारात को बैरंग वापस लौटना पड़ा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कप्तानगंज थाना के एक गांव के युवक की शादी हाटा कोतवाली के एक गांव निवासी युवती तय थी। शुक्रवार को गाजे बाजे के साथ बरात पहुंची तो वधू पक्ष ने वर पक्ष का भरपूर स्वागत किया। द्वार पूजा के बाद विवाह की रस्म शुरू होने के साथ ही बराती भी भोजन करने लगे।