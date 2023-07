Kushinagar News: दारोगा पति से नाराज युवती पहुंची ससुराल, ताला बंद कर ससुराली फरार; 10 माह पहले की थी लव मैरिज

युवती का आरोप है कि शादी के बाद दस माह से पति ने बात नहीं की। उधर वाराणसी में तैनात दारोगा ने कहा पत्नी उत्पीड़न कर रही है। वहीं ससुर धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शादी के बाद से ही अपने पुत्र को संपत्ति से बेदखल कर दिया। उससे कोई लेना- देना नहीं है। पुलिस ने कहा मामला न्यायालय में चल रहा है।

दारोगा पति से नाराज युवती पहुंची ससुराल। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

कप्तानगंज (कुशीनगर), जागरण संवाददाता। कुशीनगर जिले के कप्तानगंज कस्बे के समीप के गांव राजमंदिर की रहने वाली राजनंदिनी सिंह गुरुवार को वाराणसी में तैनात अपने दारोगा पति के बगल के ही गांव भड़सर नारायण घर पहुंची तो ससुराली ताला बंद कर फरार हो गए। आरोप है कि शादी के दस माह बीत गए, लेकिन पति ने बात तक नहीं की। ससुराल भी नहीं ले गए, इसलिए स्वयं चलकर आ गई। पति ने कहा कि निराधार आरोप लगा पत्नी मेरा उत्पीड़न कर रही है। ससुर धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शादी के बाद से ही मैंने पुत्र को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। यह है पूरा मामला राजनंदनी ने बताया कि गोरखपुर में रहकर विश्वविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई करती थी। इस दौरान धीरेंद्र प्रताप सिंह जो उस समय मुरादाबाद में प्रशिक्षु दारोगा रहे, फेसबुक के जरिये प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। अक्टूबर 2020 में वह मुरादाबाद से गोरखपुर आए और मुझे एक दोस्त के कमरे पर ले जाकर शादी का विश्वास दिला कर शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद शादी से मुकर गए। राजनंदनी ने कहा कि छह सितंबर 2022 को दारोगा के विरुद्ध शाहपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराई। खुद को फंसता देख गोरखपुर न्यायालय में शादी कर ली और कहा कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूं, कुछ दिन स्वजन से बात कर घर ले जाऊंगा। दस माह बीत गए, लेकिन मुझे घर नहीं ले गए। परेशान होकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाने आए हैं। जब तक वह हमें लेने नहीं आएंगे, यहीं रहूंगी। क्या कहती है पुलिस थाना प्रभारी कप्तानगंज एके सिंह ने बताया कि मामला न्यायालय में चल रहा है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। युवती वाराणसी जाकर भी शिकायत कर चुकी है।

