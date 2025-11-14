नारायणी के किनारे मिली धान की प्राचीन प्रजातियां, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने में सक्षम

अजय कुमार शुक्ल, कुशीनगर। नारायणी नदी के जिस तट से राकेट के प्रक्षेपण से नवाचार व शोध की चमक पूरे देश को दिखी, उसी नदी के किनारे बसे रामपुर बरहन, दरोगाडीह व लक्ष्मीपुर गांवों में धान की प्राचीन किस्में मिलीं हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के एनबीपीजीआर (राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो) के वरिष्ठ विज्ञानी डा. सुधीर अहलावत व नैनी कृषि संस्थान के प्रोफेसर वैदूर्य प्रताप शाही ने कुशीनगर में तीन दिन तक सर्वेक्षण कर जंगली धान की इन प्रजातियों के उपयोगी होने पर मुहर लगाई है। कृषि विज्ञानियों का मानना है कि खेड़ा, सेंगर, भदई व झारन प्रजाति के धान पौष्टिकता के साथ ही जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने तथा धान की नई प्रजातियां विकसित करने में उपयोगी सिद्ध होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

झारन तो बाढ़ या किसी भी प्रकार की आपदा में स्वत: फलते हैं। विपरीत जलवायु का असर नहीं पड़ता। पौष्टिकता में भी इसका कोई जवाब नहीं है। झारन धान को एनबीपीजीआर नई दिल्ली को दिया जाएगा, जिससे नई किस्में विकसित की जा सकें। एनबीपीजीआर में वर्तमान में पांच लाख से अधिक जंगली धान की प्रजातियां संरक्षित हैं, जिन पर शोध चल रहा है।

एनबीपीजीआर प्राचीन किस्मों की तलाश कर उसका संवर्द्धन करती है। उसी के तहत कुशीनगर में सर्वेक्षण किया गया। विज्ञानियों ने बताया कि हमने धान की अति प्राचीन प्रजातियों की तलाश की। बतायाद कि हजारों वर्ष पुरानी झारन धान की किस्म के आनुवांशिक गुणों संग प्रजनन कर इसी प्रकार की धान की नई प्रजाति विकसित की जाएगी, जो किसी भी जलवायु में स्वत: पैदा हो सकेगी।