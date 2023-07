चरवा क्षेत्र के बराही गांव निवासी बब्लू ने अपनी 22 वर्षीय बेटी काजल की शादी पिछले महीने 11 जून को सेलरहा पश्चिम में मानचंद्र से की थी। आरोप है कि शादी के बाद ही दहेज की मांग को लेकर ससुराली विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच पंचायत हुई। रिश्तेदारों ने भी ससुरालवालों को समझाया लेकिन उनके रवैये में सुधार नहीं हुआ।

मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति सहित तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

सिराथू, संवाद सूत्र। मंझनपुर क्षेत्र के सेलरहा पश्चिम गांव में एक नवविवाहिता की रविवार देर शाम दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालियों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। हत्या को खुदकुशी का रूप देने के लिए शव फंदे से लटका दिया। घटना से मायके में मातम छा गया है। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति सहित तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। एक महीने पहले हुई थी शादी चरवा क्षेत्र के बराही गांव निवासी बब्लू ने अपनी 22 वर्षीय बेटी काजल की शादी पिछले महीने 11 जून को सेलरहा पश्चिम में मानचंद्र से की थी। आरोप है कि शादी के बाद ही दहेज की मांग को लेकर ससुराली विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच पंचायत हुई। रिश्तेदारों ने भी ससुरालवालों को समझाया, लेकिन उनके रवैये में सुधार नहीं हुआ। पीट-पीटकर हत्‍या का आरोप 10 दिन पहले ही विवाहिता मायके से विदा होकर ससुराल पहुंची थी। उसके पिता का आरोप है कि रविवार की देर शाम ससुराल वालों ने बेटी की बेरहमी से पिटाई की, जिससे मौत हो गई। हत्या के बाद घटना को खुदकुशी का रूप देने के लिए शव फंदे पर लटका दिया गया। जानकारी मिलते ही मायके वाले बदहवाश हालत में मौके पर पहुंचे। वह इत्मिनान के लिए विवाहिता को लेकर नजदीकी निजी अस्पताल गए, जहां चेकअप कर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पत‍ि समेत तीन पर मुकदमा दर्ज मंझनपुर इंस्पेक्टर संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि मृतका के पिता की तहरीर पर आरोपी पति मानचंद्र, जेठ बड़कू व भतीजे दिलीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापामारी की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर सभी का चालान किया जाएगा।

Edited By: Vinay Saxena