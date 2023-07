kaushambi: सिपाही ने FB पर दोस्ती कर की शादी, गर्भवती पत्नी को छोड़कर हुआ फरार; पीड़िता ने SP से की शिकायत

मह‍िला ने कहा क‍ि चार दिनों से पत‍ि लापता है। पीड़िता के मुताबिक साथी सिपाहियों से जानकारी करने पर पता चला है कि उसका पति तलाक देने की योजना बना रहा है। कई अभिलेख भी तैयार करा लिए हैं। एसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने एएसपी को प्रकरण की जांच सौंपी है। पुल‍िस ने कहा जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

पीड़िता ने मामले की शिकायत एसपी से की।- सांकेति‍क तस्‍वीर

जागरण संवाददाता, कौशांबी। पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही ने फेसबुक पर दोस्ती के बाद नार्थ त्रिपुरा की युवती से प्रेम विवाह किया। ओसा में किराए का कमरा लेकर पत्नी के साथ रहने लगा। गर्भवती पत्नी को छोड़कर वह चार दिन से लापता है। इससे परेशान पीड़िता ने मंगलवार को मामले की शिकायत एसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव से की। उन्होंने जांच शुरू करा दी है। फेसबुक पर हुई थी दोस्‍ती नार्थ त्रिपुरा के रानी बारी की रहने वाली महिला ने बताया कि वह प्राइवेट बैंक में नौकरी करती थी। वर्ष 2020 में फेसबुक पर अलीगढ़ जिले के गोंडा थाना स्थित नगला कुंजी गांव निवासी एक युवक से दोस्ती हो गई। कुछ ही दिनों के भीतर दोस्ती प्यार में बदल गई। साथ जीने-मरने की कसम तक खा ली गई। इसी बीच युवक को उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही की नौकरी मिल गई। त्र‍िपुरा में की थी कोर्ट मैर‍िज उधर, दो साल तक प्रेम प्रसंग चलता रहा। पिछले साल दोनों ने त्रिपुरा में कोर्ट मैरिज कर ली। विवाह कर सिपाही पत्नी को अपने तैनाती स्थल करारी लेकर आ गया। कुछ दिनों बाद लाइन में तबादला हुआ तो ओसा में किराए का कमरा लेकर रहने लगे। पीड़िता का आरोप है कि छह महीने पहले उसका सिपाही पति अपने घर गया था। वहां से लौटकर आने के बाद वह कटा-कटा सा रहने लगा है। सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। पीड़िता ने कहा- तलाक देने की तैयारी कर रहा है स‍िपाही मह‍िला ने कहा क‍ि चार दिनों से इसकी जानकारी होने के बावजूद लापता है कि वह गर्भवती है। पीड़िता के मुताबिक, साथी सिपाहियों से जानकारी करने पर पता चला है कि उसका पति तलाक देने की योजना बना रहा है। कई अभिलेख भी तैयार करा लिए हैं। एसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने एएसपी को प्रकरण की जांच सौंपी है। अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर ने बताया क‍ि प्राथमिक जांच में पता है क‍ि सिपाही कहीं ड्यूटी पर गया हुआ है। उसने यह गलत किया कि पत्नी को बिन बताए चला गया। लौटने के बाद पूछताछ की जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

