Road Accident in Kaushambi: कौशांबी में हुए दो दर्दनाक सड़क हादसे, युवती समेत दो की मौत; तीन घायल

कौशांबी में हुए दो दर्दनाक सड़क हादसे, युवती समेत दो की मौत; तीन घायल

कौशांबी, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश के कौशांबी में रविवार का दिन हादसे के नाम रहा। शनिवार रात और रविवार की भोर में हुए सड़क हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए हैं। मामाला कौशांबी के मंझनपुर व सैनी क्षेत्र का है। यहां सड़क हादसे में युवती की मौत हो गई। जबकि तीन लोग घायल हो गये। लहूलुहान हालत में घायलों उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झारखंड के धनबाद जनपद अंतर्गत झरिया निवासी रामविलास की 22 वर्षीय बेटी पूनम प्रयागराज के राम कॉरिडोर होटल में काम करती थी। वह होटल के कर्मी शनि, संजीव निवासी सिविल लाइंस और ममता निवासी अज्ञात के साथ कार से चित्रकूट धाम दर्शन करने के लिए गई थी। गड्ढे के कारण अनियंत्रित हो गई कार शनि का कहना है कि रविवार की भोर में सभी लोग चित्रकूट धाम दर्शन करके वापस लौट रहे थे। करीब चार बजे वह जैसे ही मंझनपुर के टेवां चौराहा से कुछ दूर आगे टेनशाह आलमाबाद मोड़ के समीप पहुंचे थे कि सड़क में गड्ढा होने के कारण कार अनियंत्रित हो गई। एक की मौके पर मौत, तीन घायल कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक में जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि पूनम की मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में जहां पूनम की मौत हो गई तो वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी मृतका व घायलों के स्वजन को दे दी गई है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार व ट्रक को कब्जे में ले लिया है। अज्ञात वाहन से कुचलकर युवक की मौत इसी तरह सैनी के कनवार बॉर्डर के पास शनिवार की रात अज्ञात वाहन से कुचलकर एक युवक की मौत हो गई है। कुछ राहगीरों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान के लिए प्रयास किया लेकिन चेहरा बुरी तरह कुचला होने के कारण संभव नहीं हो सका। नीले रंग की जींस व काली रंग की टीशर्ट पहने मृतक के हाथ में फारोक 786 लिखा हुआ है। 20 से 25 वर्ष उम्र का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

Edited By: Swati Singh