Kaushambi News: बरसात के मौसम में किसानों पर टूटा मुसीबत का पहाड़, घर हुए जमींदोज; हजारों का हुआ नुकसान

Kaushambi News प्रयागराज-कौशांबी सीमा पर दो किसानों की मुसीबतें बढ़ गईं। लगातार जारी बारिश के बीच दो किसानों के घर जमींदोज हो गए। बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन किसी को कोई चोटें नहीं आई। जब ये घर गिरे तब घर में लोग सो रहे थे। किसानों को हजारों रुपये का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही किसानों की बनी-बनाई गृहस्थी खत्म हो गई है।

बरसात के मौसम में किसानों पर टूटा मुसीबत का पहाड़, घर हुए जमींदोज; हजारों का हुआ नुकसान

चायल, जागरण संवाददाता। प्रयागराज और कौशांबी सीमा से जुड़े दो अलग-अलग गांवों में गुरुवार की रात शीलन से दो किसानों के घर जमींदोज हो गए। इसमें उन्हें हजारों रुपये का नुकसान हुआ है। भुक्तभोगियों ने मामले की सूचना राजस्व विभाग को दी है। किसानों पर इस बारिश के मौसम में मूसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। चायल तहसील के रेही गांव निवासी कुंदन पुत्र राम आसरे की मौत करीब पांच साल पहले हो चुकी है। जिसके बाद से घर गृहस्थी का भार उनकी पत्नी बेलपति संभाल रही हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार की रात उनका कच्चा मकान वर्षा से हुई शीलन के चलते गिर गया है। छप्पर सहित चारा भूसा कपड़े आदि हजारों रुपये का सामान मलबे में दबने से नष्ट हो गया है। बरामदे में सो रहे थे लोग, घर हुआ जमींदोज इसी प्रकार शहर पश्चिमी क्षेत्र के अकबरपुर मिर्जापुर गांव निवासी नंदलाल पुत्र बाबू लाल किसान हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार की रात वह बरामदे में स्वजनों के साथ सोए हुए थे। रात्रि को उनका कच्चा मकान जमींदोज हो गया। गृहस्थी हुई नष्ट इससे हजारों की गृहस्थी नष्ट हो गई है। भुक्तभोगियों ने घटना की जानकारी राजस्व विभाग को दिया । सूचना पर पहुंची पुलिस लेखपाल सहित टीम ने निरीक्षण करते हुए योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन पीड़ित परिजनों को दिया है। किसानों की बनी बनाई गृहस्थी नष्ट हो घई है। अब लोगों के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा है।

Edited By: Swati Singh