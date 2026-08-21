कौशांबी में स्वाइन फ्लू ने दी दस्तक, एक महिला में संक्रमण की पुष्टि

जागरण संवाददाता, कौशांबी। जिले में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। दारानगर निवासी एक महिला में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। महिला का लखनऊ के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। जांच के दौरान स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट पाजिटिव आने की जानकारी कौशांबी के स्वास्थ्य विभाग को दी गई। इसके बाद विभाग ने संक्रमित महिला के संपर्क में आए लोगों की निगरानी शुरू कर दी है।

मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम दारानगर पहुंची। टीम ने महिला के परिजनों और आसपास रहने वाले लोगों से जानकारी जुटाई। महिला के संपर्क में आने वाले लोगों की सूची तैयार कर उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने संभावित संक्रमित लोगों को किसी तरह के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी है।

सीएमओ ने बताया कि दारानगर निवासी महिला का लखनऊ के निजी अस्पताल में उपचार कराया जा रहा था। वहीं जांच में उसकी एच1एन1 रिपोर्ट पाजिटिव आई। जानकारी मिलने के बाद जिले के सभी चिकित्सा अधीक्षकों के साथ बैठक की गई है।