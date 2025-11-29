साहब...बेटी की फरवरी में है शादी, शोहदे ने मंडप से उठा ले जाने की दी धमकी, पड़ोस का युवक कर रहा ब्लैकमेल
कौशांबी में एक पिता ने एसपी से गुहार लगाई है कि पड़ोसी युवक उसकी बेटी को शादी के मंडप से अगवा करने की धमकी दे रहा है। युवक पहले भी बेटी को ब्लैकमेल कर चुका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, और अग्रिम कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।(x)
संसू जागरण चायल (कौशांबी)। साहब...पड़ोसी के यहां रह रहा एक युवक उसके बेटी की जान का दुश्मन बना हुआ है। वह बेटी को ब्लैकमेल करके परेशान करता था, अब बेटी की शादी तय हुई तो मनबढ़ ने उसे मंडप से अगवा करने की धमकी दी है। यह दर्द भरी फरियाद एसपी राजेश कुमार के सामने पहुंचे एक बेबस पिता की थी। मामले में एसपी के आदेश पर संदीपनघाट पुलिस आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन कर रही है।
कोखराज के भदरेमऊ निवासी है आरोपित
संदीपनघाट क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि कोखराज के भदरेमऊ गांव का गोपाल पुत्र दौलत की रिश्तेदारी उसके गांव में है। गोपाल अपने रिश्तेदार के घर रहकर महीनों से उसकी बेटी को परेशान कर रहा है। आरोप लगाया कि गोपाल ने पहले बेटी को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। इसकी जानकारी होने ग्रामीणों ने गोपाल को गांव से भगा दिया।
जांच के बाद पुलिस करेगी अग्रिम कार्रवाई
अब बेटी की शादी तय हो गई है। फरवरी में बरात आनी है। इसकी जानकारी होने पर आरोपित ने बेटी को मंडप से अगवा कर ले जाने की धमकी दी है। इस संबंध में थाना प्रभारी शशिकांत मिश्रा का कहना है कि आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।